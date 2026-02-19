Hollywood está preocupado por un video hiperrealista que muestra a los actores Brad Pitt y Tom Cruise peleando, difundido en internet y generado por la tecnológica china Seedance 2.0, una nueva IA desarrollada por ByteDance, empresa propietaria de TikTok.

La herramienta hace parte de la proliferación de contenido que vulnera los derechos de autor con imágenes de personajes de filmes como antes había sucedido con Star Wars o Marvel, por ejemplo, lo que ha generado una reacción de la industria cinematográfica junto a la Motion Picture Association (MPA), que representa a los principales estudios estadounidenses, denunciando la violación de estándares éticos y la creación de una "biblioteca pirateada".

El director ejecutivo de Google DeepMind, Demis Hassabis, vaticinó que se está "a una distancia de entre 5 y 8 años de alcanzar una inteligencia artificial que pueda razonar de manera similar al ser humano", a lo que planteó un nuevo estándar de evaluación denominado 'Test de Einstein', que busca determinar si una máquina posee una capacidad de innovación científica autónoma más allá de la imitación de datos acumulados.

Hassabis detalla que se debe observar si el algoritmo puede inventar por sí mismo la Relatividad General, tal como hizo Albert Einstein en 1915, ya que las herramientas actuales son expertos enciclopédicos, pero carecen aún de una dimensión creativa real.

Un Pixel a bajo costo

Google presentó el nuevo Pixel 10A, la versión más económica de su línea de teléfonos inteligentes, que estará disponible a partir de marzo por 499 dólares, con procesador Tensor G4 y 8 GB de memoria RAM, para ejecutar funciones avanzadas de IA.

"Ofrece la experiencia de cámara de Pixel, las funciones de IA de Google y una longevidad insuperables", según la empresa, que exaltó su diseño “completamente plano”, un peso de 6,5 onzas (183 gramos), un sistema de cámara dual compuesto por un sensor principal de 48 MP y un ultra gran angular de 13 MP, y diversas opciones de IA para la edición de imágenes.

Gemini ya crea música

Gemini, la IA de Google, ya puede generar pistas musicales de 30 segundos, "realistas" y "complejas", a partir de un texto o una imagen como referencia con su herramienta, Lyria 3, disponible en diversos idiomas y para uso de creadores de YouTube Shorts.

Por ejemplo, "un lento de R&B cómico sobre un calcetín que encuentra a su pareja y, en cuestión de segundos, Gemini lo traducirá en una pista pegadiza y de alta calidad", afirmó Myriam Hamed Torres, gerente de producto de Google DeepMind, quien aclaró que la herramienta está diseñada para fomentar la expresión original y no para imitar a artistas existentes.

Sin embargo, músicos como Billie Eilish, Pearl Jam y Katy Perry han pedido que las tecnológicas dejen de utilizar la inteligencia artificial para "infringir y devaluar los derechos de los artistas humanos".

