Lolita Cercel, una cantante creada con inteligencia artificial por un informático rumano, lleva un mes acumulando millones de visitas y oyentes al tiempo que ha desatado un debate sobre apropiación cultural a la minoría gitana y sobre el impacto de la tecnología en la producción artística.

La artista virtual no tiene sólo una apariencia física que en Rumanía se vincula con los gitanos -muy morena, pelo oscuro, ojos marrones- sino que su música tiene claramente influencias de ritmos y melodías de la música balcánica, oriental y romaní.

Además, el lenguaje visual en los videos y la forma de hablar y expresarse de Lolita tienen elementos de la vida en los suburbios.

Incluso su apellido, Cercel, es el de una familia de músicos rumanos de mánele, un género surgido entre los gitanos de los Balcanes durante el Imperio Otomano.

Por ello, hay quien ve en esta artista virtual un claro caso de apropiación cultural por motivos económicos.

"He visto muchos casos de apropiación cultural, pero este es muy claro. Yo provengo de una familia de músicos de origen gitano y me indigna un poco que alguien se beneficie de un capital financiero y simbólico utilizando elementos que no le pertenecen", asegura a EFE Alexandra Fin, una activista por los derechos de los gitanos, muy activa en redes sociales.

Fin asegura que "la cultura gitana no es folclore urbano, es una cultura con una historia, con una lengua, con una artesanía y con una historia de persecución, y transformar todas estas cosas en una estética vaga, balcánica, es, básicamente, blanquearlo".

Esta influencer afirma que "las personas que no son de la comunidad nunca podrán representar la cultura gitana sin estereotiparla".

En relación a si este producto supone una apropiación cultural, el sociólogo Gelu Duminica, también gitano, asegura que se trata sólo de música sin ningún elemento identitario de esa comunidad.

"Además, yo no creo que ciertos géneros no pueden ser retomados por otros. Por ejemplo, en España, el flamenco no lo cantan solo los gitanos", opina.

Alma humana

"Lolita es una artista digital creada con la ayuda de la tecnología de IA, pero con alma humana. Una fusión entre la nostalgia balcánica y el futuro sintético", es la descripción que aparece en algunos videos de esta cantante, creada por un informático de quien sólo se sabe se hace llamar Tom.

Sobre el vínculo con la cultura romaní, Tom ha declarado a los medios rumanos que para las letras de las canciones se inspiró en el poeta rumano Miron Radu Paraschivescu, que en 1940 publicó un libro llamado 'Canciones gitanas'.

En declaraciones por escrito a EFE a través de su relaciones públicas, Tom asegura que Lolita es "especial porque no es sólo una figura digital".

"Quise dotarla de una personalidad compleja y de todo un universo que habitar", añade.

Sobre el debate ético sobre el uso de la inteligencia artificial para crear arte, Tom afirma que todo depende de cómo se usan las herramientas.

"Soy un autor sincero: nunca intenté, ni por un segundo, engañar a nadie para que pensara que Lolita era una persona real, sino que la hice parecer real a través de la narrativa y la visión artística", añade.

Sobre si Lolita es una competencia desleal para los artistas reales, la cantante Maria Beatrice Bandoiu dice a EFE que aunque los tiempos y costes de producción se reducen, la desventaja de esta música "es que no puede crear emoción ni ofrecer conciertos en vivo".

"Siempre suena igual, con una ‘perfección’ artificial, robótica e impersonal", opina esta intérprete de música popular rumana.

Con todo, los videos y canciones de Lolita acumulan millones de visualizaciones en diversas plataformas.

El asesor de mercadotecnia Radu Delicote explica este éxito en que el público actual "ya no tiene ganas de buscar cosas especiales" sino que la gente quiere el producto "lo antes posible y todo de una vez".

rad