Más Información

Trump anuncia el cierre del Kennedy Center de Washington

Trump anuncia el cierre del Kennedy Center de Washington

El universo visual de Mexicano, en Bodega OMR

El universo visual de Mexicano, en Bodega OMR

Libro sobre el cine en el sexenio de Echeverría, a la Filmoteca de la UNAM

Libro sobre el cine en el sexenio de Echeverría, a la Filmoteca de la UNAM

Teatros del IMSS; sin programación regular

Teatros del IMSS; sin programación regular

Libro sobre el cine en el sexenio de Luis Echeverría se integra a la Filmoteca de la UNAM

Libro sobre el cine en el sexenio de Luis Echeverría se integra a la Filmoteca de la UNAM

Sala Nezahualcóyotl, a rehabilitación para celebrar sus 50 años

Sala Nezahualcóyotl, a rehabilitación para celebrar sus 50 años

Mientras muchos nombres de la industria del entretenimiento firma cartas abiertas contra el uso indiscriminado de la inteligencia artificial, TIME Studios decidió hacer exactamente lo contrario: lanzar una miniserie histórica producida, en gran medida, con herramientas de IA.

El proyecto se llama “On This Day… 1776” y relata, semana a semana, el año de la Revolución estadounidense, justo 250 años después de que ocurrieron los hechos.

El productor ejecutivo es Darren Aronofsky, cineasta de "Black Swan" y "The Whale", a través de su estudio de inteligencia artificial Primordial Soup. El equipo también incluye a Lucas Sussman en la supervisión de guion y a Jordan Dykstra en la música original.

De acuerdo con la propia descripción del proyecto, la serie mezcla herramientas cinematográficas tradicionales con capacidades emergentes de IA generativa para recrear los eventos de 1776 sin el tono sepia típico de los dramas de época, buscando una experiencia más “inmediata” y contemporánea.

¿De qué trata “On This Day… 1776”?

Los primeros episodios muestran a George Washington en Prospect Hill y a Benjamin Franklin reclutando a Thomas Paine para articular ideas que pudieran unir a las colonias.

La serie completa se estrena gratuitamente en el canal oficial de YouTube de TIME. Las voces pertenecen a actores afiliados al sindicato SAG-AFTRA. Lo que no está del todo claro es si estos actores grabaron diálogos completos o si solo registraron tonos de voz para que después fueran manipulados digitalmente.

Los personajes históricos presentan rostros hiperrealistas que, para muchos espectadores, resultan algo extraño. Arrugas que cambian de forma, miradas sin vida y movimientos faciales que no siempre coinciden con la voz.

Paradójicamente, esto ha hecho que la serie sea vista no solo como un experimento histórico, sino como un experimento sobre los límites actuales de la IA en el cine.

Todos los episodios de “On This Day… 1776” pueden verse gratis en el canal oficial de YouTube de TIME.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Rey Carlos ordena a Kate Middleton resolver el problema entre William, Meghan y Harry lo antes posible. Foto: (Photo by Chris Jackson / POOL / AFP) / AP Photo/Matt Dunham, FILE

Rey Carlos ordena a Kate Middleton resolver el problema entre William, Meghan y Harry lo antes posible

El adiós a Pedro Torres: productor que marcó una era en Televisa con Big Brother México y fue pareja de Lucía Méndez. Foto: Pedro Torres /IG /Lucía Mendez /IG

El adiós a Pedro Torres: productor que marcó una era en Televisa con Big Brother México y fue pareja de Lucía Méndez

Maribel Guardia dispuesta a “mantener a su nieto”; revelan que Imelda Tuñón pidió el divorcio a Julián Figueroa. Foto: FERNANDA ROJAS /EL UNIVERSAL / Tomada de Instagram @imetunon

Maribel Guardia dispuesta a “mantener a su nieto”; revelan que Imelda Tuñón pidió el divorcio a Julián Figueroa

Impacta exactor de ‘Alfalfa’ en ‘Pequeños traviesos’: abandonó la actuación para vivir “en la pobreza” con su familia. Foto: X/YouTube

Impacta exactor de ‘Alfalfa’ en ‘Pequeños traviesos’: abandonó la actuación para vivir “en la pobreza” con su familia

Heidi Klum. Foto: EFE

Heidi Klum presume lencería al atardecer y deslumbra con abrigo blanco abierto

Ángela Aguilar ‘se mete’ en la controversia y acompaña a Nodal en concierto con su violinista. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape / EFE

Ángela Aguilar ‘se mete’ en la controversia y acompaña a Nodal en concierto con su violinista

[Publicidad]