Si bien, no fue nominado por su dirección en "", la producción estuvo incluida en ocho categorías de los , de las cuales, se llevó tres, la que la convirtió en la segunda película, junto con "Sinners", en recibir mayor número de galardones.

Hoy se llevó a cabo la 79° edición de los BAFTA, los premios más importantes para la comunicadad cinematográfica británica y la cinta del director mexicano estuvo presente, a pesar de que él no fue nominado en ninguna de las categorías, algunas personas de su equipo sí fueron incluidas en la contienda.

La cinta, protagonizada por Jacob Elordi, Oscar Isaac y Mia Goth, fue considerada en ocho categorías:

Mejor actor de reparto (Jacob Elordi)

Mejor diseño de vestuario (Kate Hawley)

Mejores efectos visuales (Dennis Berardi, Ayo Burgess, Ivan Busquets y José Granell)

Mejor fotografía (Dan Laustsen)

Mejor maquillaje y peinado (Jordan Samuel, Cliona Furey, Mike Hill y Megan Many)

Mejor música original (Alexandre Desplat)

Mejor diseño de producción (Tamara Deverell y Shane Vieau)

Mejor sonido (Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke y Brad Zoem)

"Frankenstein" se llevó Mejor diseño de producción, Mejor diseño de vestuario y Mejor maquillaje y peluquería.

De hecho, , encargada deñ vestuario del reparto de "Frankesntein", agradeció a del Toro por la forma en que encaminó la adaptación de Mary Shelley.

"Academia, es enormemente especial estar aquí esta nochey, mucho amor y reconocimiento a mis compañeros nominados; me gustaría agradecer a mi maravilloso elenco, encabezado por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth. Gracias por sus interpretaciones. Y a todos mis jefes de departamento, mis colegas y a todo nuestro equipo en todo el mundo, porque bajo la guía de Guillermo, todos somos un solo departamento. Guillermo, gracias por tu visión. Qué privilegio".

Por su parte, el director mexicano compartió una imagen, en sus cuentas oficiales, que muestra las tres categorías en que su película resultó ganadora.

Guillermo del Toro comparte imagen de las categorías que "Frankenstein" ganó en la 79° edición de los Premios BAFTA. Imagen: Instagram
