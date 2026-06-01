Haber sido sparring de la Selección Mexicana en una Copa del Mundo no te garantiza nada.

Dicha conjetura toma fuerza con observar el presente que viven los 15 futbolistas que Gerardo Martino llevó a Qatar 2022.

El Tata escogió a estos jugadores que se proyectaban como el futuro del Tricolor. Sin embargo, sólo fueron promesa.

Emilio Lara, Fidel Ambriz, Heriberto Jurado, Isaías Violante, Jesús Hernández, Jorge Ruvalcaba, Román Martínez, Santiago Trigos y Víctor Guzmán destacan, son algunos de los que acompañaron al combinado nacional con la ilusión de dar un paso importante en sus carreras.

No cumplieron con las expectativas que generaron. Ninguno se consolidó y el cambio generacional quedó en una simple ilusión. En la lista que reveló ayer Javier Aguirre, ni uno solo de los 15 sparrings de la pasada justa mundialista fue considerado.

A pesar de que se encuentran entre los 22 y 25 años, es decir, una edad ideal para participar en su primera Copa del Mundo, la realidad es que la mayoría estuvo lejos del radar del Vasco.

Solamente, Isaías Violante, Jorge Ruvalcaba y Víctor Guzmán “rozaron” la lista definitiva, al formar parte de la prelista oficial de 55 para FIFA.