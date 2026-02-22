Más Información

En su edición 79°, los premiaron con mayor número de galardones a la , ""; se llevó seis de los 14 premios a los que fue nominada; otras cintas que obtuvieron mayor número de premios fueron “Sinners” (“Pecadores”) y la historia de terror gótico “Frankenstein”, ganaron tres premios cada una.

Ganadores de los Premios de la Academia Británica de Cine 2026, anunciados el domingo:

Película — “One Battle After Another

Película británica — “Hamnet”

Dirección — Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”

Actor — Robert Aramayo, “I Swear”

Actriz — Jessie Buckley, “Hamnet”

Actor de reparto — Sean Penn, “One Battle After Another”

Actriz de reparto — Wunmi Mosaku, “Sinners”

Estrella emergente (votado por el público) — Robert Aramayo

Mejor debut británico — Akinola Davies Jr. y Wale Davies por escribir y dirigir “My Father’s Shadow”

Guion original — Ryan Coogler, “Sinners”

Guion adaptado — Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”

Película en lengua no inglesa — “Sentimental Value”

Música original— “Sinners”

Fotografía – Michael Bauman, “One Battle After Another”

Montaje – Andy Jurgensen, “One Battle After Another”

Diseño de producción — “Frankenstein”

Diseño de vestuario – Kate Hawley, “Frankenstein”

Sonido — “F1”

Dirección de casting — Lauren Evans, “I Swear”

Efectos visuales — “Avatar: Fire and Ash”

Maquillaje y peluquería — “Frankenstein”

Película animada — “Zootopia 2”

Cortometraje británico — “This is Endometriosis”

Cortometraje británico de animación — “Two Black Boys in Paradise”

Película infantil y familiar – “Boong”

Documental – “Mr. Nobody Against Putin”

