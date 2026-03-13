Este viernes 13, la Ciudad de México fue testigo de un encuentro especial con Ryan Gosling, quien asistió a la premier de "Proyecto Fin del Mundo". Aunque el espacio en Cinemex Antara era limitado y solo medios y creadores de contenido tenían acceso directo, algunos fans lograron entrar y no dudaron en expresarle su cariño.

Ya cerca de las siete, los murmullos de los fans se hicieron gritos: “¡Ryan, hermano, ya eres mexicano!”. Acompañado de los directores Phil Lord y Christopher Miller, Gosling ingresó al evento entre los aplausos y gritos de los asistentes.

El actor también sorprendió al público al dirigirse a ellos en español: “Por favor, disculpen mi español… México, espero que les guste el film; un regalo para tu familia de mi familia”, dijo titubeante.

Ryan Gosling visitó la CDMX para la premier de Proyecto Fin del Mundo y sorprendió al hablar en español:

“México, espero que les guste el film; un regalo para tu familia de mi familia”.



El público respondió: “¡Ryan, hermano, ya eres mexicano!” 🇲🇽. 📹 Marlem Suárez/EL UNIVERSAL. pic.twitter.com/wzxOH3RaYm — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) March 14, 2026

Lee también: Ryan Gosling presenta “Proyecto Fin del Mundo” en el Papalote y recibe estrella en experiencia inmersiva

Fans reciben a Ryan Gosling con pósters y figuras de Ken

El actor firmó algunos de los pósters de la película que fueron entregados como obsequio por Sony Pictures y aceptó algunos objetos que los fans llevaron para la ocasión, entre ellos cajas de la muñeca Barbie con la figura de Ken, el personaje que interpretó en 2023 y que aún resuena entre sus seguidores.

Rayan Gosling fue celebrado por sus fanáticos mexicanos. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.

"Proyecto Fin del Mundo" es una adaptación de la novela de Andy Weir, autor de The Martian, que combina ciencia y humor. En la película, Gosling encarna a Ryland Grace, un científico que despierta solo en una nave espacial sin recordar quién es ni por qué está ahí, hasta descubrir que es el único sobreviviente de una misión enviada al sistema Tau Ceti para salvar la Tierra de un fenómeno que amenaza con apagar el Sol. En el camino también tiene una conexión especial con un extraterrestre llamado Rocky.

La cinta se estrenará el 19 de marzo.

Lee también: Ryan Gosling en México; descubre lo que se sabe sobre su próxima visita