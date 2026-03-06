Más Información

"Misantropías" llega al escenario; la Compañía Nacional de Teatro rinde homenaje a Héctor Mendoza

"Misantropías" llega al escenario; la Compañía Nacional de Teatro rinde homenaje a Héctor Mendoza

Críticas de Timothée Chalamet sacuden el mundo del ballet y la ópera; así reaccionaron artistas y compañías

Críticas de Timothée Chalamet sacuden el mundo del ballet y la ópera; así reaccionaron artistas y compañías

“Estoy fascinado por el mundo de los otros”: Mieczysław Szcześniak

“Estoy fascinado por el mundo de los otros”: Mieczysław Szcześniak

Adiós al humor y genialidad de Pedro Friedeberg

Adiós al humor y genialidad de Pedro Friedeberg

Bajos salarios y recursos insuficientes agravan crisis en la Secretaría de Cultura 

Bajos salarios y recursos insuficientes agravan crisis en la Secretaría de Cultura 

INBAL supervisará cuidado de murales de Rina Lazo y Ramón Valdiosera retirados de la Línea 2 del metro

INBAL supervisará cuidado de murales de Rina Lazo y Ramón Valdiosera retirados de la Línea 2 del metro

Desde otra galaxia… y directo a México,visitará el país para presentar "Proyecto Fin del Mundo", su nueva película en la que viaja a otra dimensión y enfrenta la misión de salvar el planeta.

Sony Pictures informó en su cuenta de Instagram que el actor, conocido por “Barbie”, estará en la Ciudad de México el viernes 13 de marzo para la premier, aunque aún no se han dado detalles sobre los horarios y el lugar donde será el encuentro con los fanáticos.

En el clip, Gosling expresó su entusiasmo:

“¡Hola, México! Soy Ryan Gosling y estoy muy emocionado de viajar a la Ciudad de México el 13 de marzo junto con los directores Phil Lord y Christopher Miller. Es un viaje épico, emotivo y visualmente impresionante, una experiencia cinematográfica realmente especial, hecha para la pantalla más grande. ¡Nos vemos en México!”.

Lee también:

Se recomienda a los fanáticos mantenerse al tanto de las redes sociales del actor para más información sobre su visita.

¿De qué trata “Proyecto Fin del Mundo”?

La película de ciencia ficción sigue al profesor y astronauta Ryland Grace, quien despierta en una nave espacial con la memoria casi borrada. A medida que la va recuperando, descubre que su misión es usar sus conocimientos científicos para salvar la Tierra de la extinción. Además, forjará una amistad inesperada que lo acompañará en su aventura.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Tras rechazo de Amanda Miguel, reviven video donde Ángela Aguilar confiesa que su canción favorita es “Él me mintió”. Tomada de TikTok @angelaaguilar_ / Instagram @yoamandamiguel

Tras rechazo de Amanda Miguel, reviven video donde Ángela Aguilar confiesa que su canción favorita es “Él me mintió”

Netflix despide a Meghan Markle tras fracaso de su serie, informan. Foto: World Health Organization via AP

Netflix despide a Meghan Markle tras fracaso de su serie, informan

Rafael González, vocalista de Banda Recoditos, se defiende tras acusaciones de violencia contra su pareja y explotan las críticas: "¿Ahora tú eres la víctima?". Foto: Captura de pantalla TikTok Ferg Cortez / Rafarecoditos

Rafael González, vocalista de Banda Recoditos, se defiende tras acusaciones de violencia contra su pareja y explotan críticas: "¿Ahora tú eres la víctima?"

Explotan redes contra Nodal y Ángela por infieles: sale a la luz la romántica cita que tuvieron cuando él estaba con Cazzu. Foto: TikTok @angelaaguilar_ / AP

Explotan redes contra Nodal y Ángela por infieles: sale a la luz la romántica cita que tuvieron cuando él estaba con Cazzu

Intagram

Influencer Anastasia Karanikolaou “rompe Instagram” con diminutos bikinis de satén y cuero

[Publicidad]