Desde otra galaxia… y directo a México, Ryan Gosling visitará el país para presentar "Proyecto Fin del Mundo", su nueva película en la que viaja a otra dimensión y enfrenta la misión de salvar el planeta.

Sony Pictures informó en su cuenta de Instagram que el actor, conocido por “Barbie”, estará en la Ciudad de México el viernes 13 de marzo para la premier, aunque aún no se han dado detalles sobre los horarios y el lugar donde será el encuentro con los fanáticos.

En el clip, Gosling expresó su entusiasmo:

“¡Hola, México! Soy Ryan Gosling y estoy muy emocionado de viajar a la Ciudad de México el 13 de marzo junto con los directores Phil Lord y Christopher Miller. Es un viaje épico, emotivo y visualmente impresionante, una experiencia cinematográfica realmente especial, hecha para la pantalla más grande. ¡Nos vemos en México!”.

Se recomienda a los fanáticos mantenerse al tanto de las redes sociales del actor para más información sobre su visita.

¿De qué trata “Proyecto Fin del Mundo”?

La película de ciencia ficción sigue al profesor y astronauta Ryland Grace, quien despierta en una nave espacial con la memoria casi borrada. A medida que la va recuperando, descubre que su misión es usar sus conocimientos científicos para salvar la Tierra de la extinción. Además, forjará una amistad inesperada que lo acompañará en su aventura.

