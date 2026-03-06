Ryan Gosling y Eva Mendes son una de las parejas más famosas y consolidadas de Hollywood: están juntos desde hace 15 años y formaron una familia de cuatro. Sin embargo, tienen una regla dorada: no mostrarse juntos en las alfombras rojas, ni en las entregas de premios y limitar la exposición mediática.

No obstante, todo cambió el 5 de marzo de 2026 durante la emisión de "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" (NBC). El protagonista de "Barbie" estuvo como invitado y en plena entrevista hizo llamar a su esposa para darle una sorpresa, puesto que era su cumpleaños número 52.

Pero, más allá del regalo, lo que sorprendió a todos fue verlos juntos en la pantalla por primera vez en prácticamente una década.

Al final de su entrevista con Jimmy Fallon, Ryan Gosling le pidió autorización al conductor para hacerle un pedido al público, entre los que había varios docentes, puesto que en su nueva película "Proyecto fin del mundo" ("Project Hail Mary"), que llega a cines el 19 de marzo, interpreta a un profesor de ciencias de un colegio secundario que inesperadamente aparece en una nave espacial a años luz de la Tierra para cumplir una misión.

"Es el cumpleaños de Eva hoy. Ella está acá. No tienen idea de cuánto ama a los docentes. Todavía tiene su banda de guardiana de los pasillos de cuando era niña y lo cuelga orgullosa en casa" explicó.

"Para que sepan, ella no tiene idea de que vamos a hacer esto", advirtió el conductor. "Si la traigo, ¿le cantarían el 'Feliz cumpleaños'?", preguntó el actor y los gritos se hicieron eco en el estudio.

Fue entonces cuando un miembro de la producción fue a buscar a Mendes al camerino y todos quedaron atónitos cuando efectivamente la vieron en cámara. Caminó por el pasillo hasta el set y su esposo se acercó personalmente para recibirla.

"Hola, corazón", le dijo y le tomó la mano. "Eva Mendes", expresó orgulloso, y ella solo se limitó a decir "muchas gracias" mientras los presentes la aplaudían de pie.

"Solo quiero que sepan que amo a los profesores. Les debemos tanto y su salario es tan bajo. Tuve profesores increíbles y solo quiero agradecerles", expresó emocionada.

"¿Vas a cortar esto, no?", le preguntó a Fallon, pero él le aseguró que todos sus dichos serían incluidos en la edición final. Pero eso no fue todo porque Gosling y Fallon tenían una sorpresa para ella. El conductor anunció que la banda de marcha de la escuela secundaria North Bergen de Nueva Jersey estaba presente para cantarle el "Feliz cumpleaños".

Ella, conmovida, se aferró al brazo de su esposo y escuchó cómo, con bombos y platillos, celebraron su cumpleaños.

"¡Feliz cumpleaños, Eva!", gritó Fallon mientras el estudio se llenaba de papel picado. "Fue todo de él", aclaró en referencia a que el ideólogo de la sorpresa fue Gosling. Fue entonces cuando Mendes olvidó por unos instantes su regla de evitar exponer a la pareja, lo abrazó, le dio un beso y le dijo algo inaudible al oído.

❤️ Ryan Gosling & Eva Mendes make their first official public appearance in over 10 years! pic.twitter.com/r53JyZ3oNC — TMZ (@TMZ) March 6, 2026

Mendes y Gosling se conocieron durante el rodaje de la película "El lugar donde todo termina" ("The Place Beyond the Pines") y, aunque su relación siempre fue pública, decidieron, para preservar su intimidad, no mostrarse juntos en eventos.

Según especificó la revista People, la última aparición de la pareja en una alfombra roja fue en 2013 cuando promocionaron juntos el único film que protagonizaron y en el cual, justamente, se enamoraron. De hecho, durante la temporada de premios de 2024, en la que el actor sobresalió por su rol de Ken en "Barbie", su pareja nunca asistió a las entregas de premios, pero lo acompañó incondicionalmente desde casa junto a sus dos hijas, Esmeralda y Amada, de 11 y 9 años respectivamente.