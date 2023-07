Eva Mendez reveló por qué no publica fotos de sus hijas con Ryan Gosling en las redes sociales

Eva Mendes, la talentosa actriz y modelo, ha sido conocida no solo por su destacada carrera en la industria del entretenimiento, sino también por mantener una vida privada alejada de los reflectores de Hollywood. Junto a su pareja, el igualmente famoso Ryan Gosling, han conformado una de las parejas más sólidas y discretas del cine. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es la decisión de la pareja de no compartir fotos de sus hijas, Esmeralda y Amada, en las redes sociales.

Desde que iniciaron su relación en 2011, Eva Mendes y Ryan Gosling han sido un ejemplo de amor y compromiso. Su historia comenzó mientras filmaban juntos la película "The Place Beyond the Pines", donde la química entre ambos fue innegable. Pronto, se convirtieron en padres de dos niñas, pero a pesar de su fama y éxito, optaron por mantener su vida familiar fuera de los flashes y el escrutinio público.

En una entrevista con GQ, Ryan Gosling habló sobre cómo la llegada de sus hijas había cambiado su perspectiva del tiempo y la vida en general. Por su parte, Eva Mendes expresó en una entrevista con People que su familia, conformada por su pareja y sus hijas, era su hogar y que siempre había tenido claro que quería proteger su intimidad y la de sus pequeñas.

La actriz ha sido franca en cuanto a su decisión de no compartir fotos de sus hijas en las redes sociales. Su principal razón es que prefiere respetar su privacidad y no exponerlas a la atención pública sin su consentimiento. Como madre amorosa, Eva Mendes entiende que sus hijas son demasiado jóvenes para comprender el significado y las implicaciones de aparecer en las redes sociales.

"Siempre tuve el límite claro cuando se trata de mi marido y de mis hijas. Hablaré de ellos, por supuesto, pero no publicaré fotos de nuestra vida cotidiana porque mis hijas son pequeñas y no entienden lo que realmente significa publicar su imagen. Así que como siento que no tengo su consentimiento, no publicaré su imagen hasta que tengan la edad suficiente. Funcionamos de esta manera entre nosotros: lo nuestro es privado", enfatizó Eva Mendes.