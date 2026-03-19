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Salvar a la Tierra de una catástrofe solar y cantantes zombis que deambulan en el planeta, son las recomendaciones de este fin de semana en los cines nacionales.

"Proyecto fin del mundo"

Todo tiene su tiempo. Y el tiempo de como el muñeco ambicioso “Ken”, de “Barbie”, parece que ha llegado a su fin.

No es que el actor haya odiado la película que incluso le otorgó nominaciones al Oscar y el Globo de Oro, pero siempre ha optado por dramas con un tinte de humor y, en los últimos años, cargó con la imagen del juguete rubio y quizá un poco tonto.

Ahora llega con una cinta de ciencia ficción en la que su papel es ser de alguna manera el héroe de la humanidad. Le toca ser un profesor de ciencias que se despierta en una nave espacial a años luz de casa sin recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí.

A medida que recupera la memoria, empieza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que provoca la extinción del sol, por lo que debe echar mano de sus conocimientos científicos y a sus ideas poco ortodoxas.

La critica la ha calificado como una de las mejores cintas de su género en muchos años.

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Deadline celebró a los directores Phil Lord y Christopher Miller ("Spider-Man: Un Nuevo Universo" y "Comando Especial"), sobre todo por no vanagloriarse en la tecnología digital como en otras producciones.

“Logran, con lo que se llamaría el uso más íntimo jamás visto de la escala de esas grandes cámaras Imax. Es un milagro, porque es la humanidad, no el hardware, lo que se obtiene de esta experiencia indudablemente cinematográfica”, escribió la publicación.

Conferencia de prensa de la película "Proyecto Fin del Mundo", con el actor Ryan Gosling y los directores Phil Lord y Christopher Miller. Foto Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.
Conferencia de prensa de la película "Proyecto Fin del Mundo", con el actor Ryan Gosling y los directores Phil Lord y Christopher Miller. Foto Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.

En tanto The Hollywood Reporter señala que aunque a veces se inclina hacia el sentimentalismo, la dulzura natural de la película es cautivadora.

“Es imposible imaginar a un actor más hábil para lograr ese difícil equilibrio que Gosling, cuyo ritmo cómico discreto nunca ha estado mejor. Lo más gratificante es hasta qué punto los cineastas buscaron soluciones prácticas y escenarios físicos en lugar de depender únicamente de herramientas digitales o aplanar la acción con interminables secuencias de pantalla verde”, apuntó.

La película es la adaptación de la novela “The Martian”. En su reciente visita a México, Gosling explicó que una de las experiencias más intensas del rodaje ocurrió cuando su personaje revisa las pertenencias de los astronautas que murieron durante la misión.

“Los actores habían puesto objetos personales en las bolsas, así que realmente estaba descubriendo fragmentos de sus vidas y recuerdos”, contó el actor.

Zombie Land Saga: Paraíso de la Galaxia de los Sueños

En 2008, una chica llamada Sakura Minamoto quien tenía el sueño de ser cantante, va a hacer una solicitud para una audición, pero desafortunadamente es arrollada a la puerta de su casa.

El ánime fue tan exitoso que a finales del 2020 inspiró una obra teatral.
El ánime fue tan exitoso que a finales del 2020 inspiró una obra teatral.

Diez años después despierta y se da cuenta que está rodeada por zombies que la quieren atacar, para después notar que en realidad es uno de ellos.

La historia fue uno de los animes de culto de la última década: la primera temporada de lo llamado “Zombie land saga” se proyectó en 2018 y hubo una segunda en 2021, sin visos de haber una tercera entrega.

La historia sigue a Sakura y otras seis chicas de diversas épocas de la historia de Japón, que forman una agrupación idol zombie denominada Franchouchou y que deben permanecer con una identidad secreta para no ser atacadas, además de conservar con bien la prefectura (una especie de Estado) de Saga.

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Pues ahora ese concepto de comedia y música ha saltado al cine con esta cinta en la que las chicas deben seguir poniendo en alto su talento y ocultando su nombre. Los productores decidieron escribir nuevas canciones para el largometraje que se lanzó durante el otoño pasado en el país nipón.

En la vida real ,el gobierno de la Prefectura de Japón participó en la producción del programa original, al ver los beneficios turísticos que traería consigo la historia.

El anime fue tan exitoso que a finales del 2020 inspiró una obra teatral que sólo tuvo cuatro funciones y no por falta de público, sino para seguir manteniendo un halo misterioso.

rad

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