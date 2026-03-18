Este fin de semana se llevará a cabo el Festival de Primavera en la CDMX, que para su edición 2026 contará con grandes artistas musicales, que van desde Meme del Real hasta una fiesta sonidera que se adueñarán de la Ciudad de México en varios puntos importantes.

Siete serán los recintos que albergarán diferentes tipos de sonidos, el Zócalo quedará brillante con los bailes de los sonideros, mientras que el monumento a la revolución temblara con el rock, destino similar al Monumento a Beethoven que lucirá una mezcla alternativa.

Desde las 12:00 horas y hasta la madrugada miles de personas podrán disfrutar de los shows tanto el sábado 22 como el domingo 23, en el que la fiesta saldrá del centro de la CDMX para democratizar el arte en este Festival de Primavera.

¿Quiénes van a estar en el Festival de Primavera 2026?

Aquí te dejamos la lista de artistas que se presentarán en el Festival de Primavera 2026 por sede, para que elijas en cual pasarás el fin de semana, comenzamos con los del sábado 22 de marzo:

Zócalo capitalino - Gran Baile de Sonideros y Sonideras

Sonido Salsita la Chaparrita del Sabor

Sonido Gallito

Sonido Bongonee

Fiesta Tropical

Sonido ErreStar

Sonido 69

Sonido del amor

Sonido Gatubela

El junior ritmo y sorpresa

Alis Pedraza la Sabanera

Sonido Rumbero

Sonido Superestrella

Sonido Fostermanía.

Monumento a la Revolución - Rock clásico

Los Lobos (EUA)

Cecilia Toussaint

Guillermo Briseño

Kerigma

Meme del Real.

Monumento a Beethoven - Alternativo

La Tremenda Korte

Santiago Motorizado

Bella Litsa

Hermanos Menores

Black Panthera

Kiosko Alameda - Fusión latina

Amandititita,

Pablito Mix,

Pauli Bohemio

Piñata Protest

Plaza Manuel Tolsá - Electrónica

Sickick

Retro Cassetta

Tarsius

Fat Hamster

Kang New

Balcón del Museo del Estanquillo - Ópera

Colectivos de poesía

Xiuhtezcatl

Danger

La Cañada en Los Dinamos - House - Techno

Se realizará un rave y un campamento que iniciará el sábado 21 de marzo a las 16 horas y terminará a las 6 de la mañana del día siguiente.

Dishype

Bluecommand

Los eclipses

Sotomayor

Centavrvs

Evissimax

Mari Sakurai

Para el domingo 23 el Gobierno de la CDMX decidio utilizar 14 sedes diferentes para llevar la cultura a más personas con la jornada "Cuícatl: La Ciudad que Suena", en la que habrá una mezcla de géneros, estos son los recintos:

Plaza San Jacinto (Álvaro Obregón)

Parque Tezozomoc)

Jardín Santiago Xicoténcatl (Benito Juárez)

Deportivo El Cacalote (Cuajimalpa)

Palacio Postal

Jardín Santiago de Tlatelolco (Cuauhtémoc)

Alameda Sur (Coyoacán)

Velaria Campamento 2 de Octubre (Iztacalco ) ● UTOPÍA Meyehualco (Iztapalapa)

Foro Cultural Magdalena Contreras

Foro Alfonso Reyes en Chapultepec (Miguel Hidalgo)

Plaza del Bolero en Tlalpan

FARO Tláhuac

Artistas del domingo 23 de marzo en el Festival de Primavera 2026:

Jeanette Macari

Celso Duarte

Laboratorios Moreno

F-MACK

Rockotitlán Chilli Stars

Mirror Revelations

Luisa Almaguer

Ra La Culebra

Antiánima, Electrify

She No More

Cemican

Mad Warriors

Fat Hamster & Kang New

Jorjais

Xiuhtezcatl

Cinthya Morado

Yorka

Francisco Lelo De Larrea

Chechi de Marcos

Olivia García

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