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Este fin de semana se llevará a cabo el Festival de Primavera en la CDMX, que para su edición 2026 contará con grandes artistas musicales, que van desde Meme del Real hasta una fiesta sonidera que se adueñarán de la Ciudad de México en varios puntos importantes.
Siete serán los recintos que albergarán diferentes tipos de sonidos, el Zócalo quedará brillante con los bailes de los sonideros, mientras que el monumento a la revolución temblara con el rock, destino similar al Monumento a Beethoven que lucirá una mezcla alternativa.
Desde las 12:00 horas y hasta la madrugada miles de personas podrán disfrutar de los shows tanto el sábado 22 como el domingo 23, en el que la fiesta saldrá del centro de la CDMX para democratizar el arte en este Festival de Primavera.
¿Quiénes van a estar en el Festival de Primavera 2026?
Aquí te dejamos la lista de artistas que se presentarán en el Festival de Primavera 2026 por sede, para que elijas en cual pasarás el fin de semana, comenzamos con los del sábado 22 de marzo:
Zócalo capitalino - Gran Baile de Sonideros y Sonideras
- Sonido Salsita la Chaparrita del Sabor
- Sonido Gallito
- Sonido Bongonee
- Fiesta Tropical
- Sonido ErreStar
- Sonido 69
- Sonido del amor
- Sonido Gatubela
- El junior ritmo y sorpresa
- Alis Pedraza la Sabanera
- Sonido Rumbero
- Sonido Superestrella
- Sonido Fostermanía.
Monumento a la Revolución - Rock clásico
- Los Lobos (EUA)
- Cecilia Toussaint
- Guillermo Briseño
- Kerigma
- Meme del Real.
- Monumento a Beethoven - Alternativo
- La Tremenda Korte
- Santiago Motorizado
- Bella Litsa
- Hermanos Menores
- Black Panthera
- Kiosko Alameda - Fusión latina
- Amandititita,
- Pablito Mix,
- Pauli Bohemio
- Piñata Protest
- Plaza Manuel Tolsá - Electrónica
- Sickick
- Retro Cassetta
- Tarsius
- Fat Hamster
- Kang New
Balcón del Museo del Estanquillo - Ópera
- Colectivos de poesía
- Xiuhtezcatl
- Danger
- La Cañada en Los Dinamos - House - Techno
Se realizará un rave y un campamento que iniciará el sábado 21 de marzo a las 16 horas y terminará a las 6 de la mañana del día siguiente.
- Dishype
- Bluecommand
- Los eclipses
- Sotomayor
- Centavrvs
- Evissimax
- Mari Sakurai
Para el domingo 23 el Gobierno de la CDMX decidio utilizar 14 sedes diferentes para llevar la cultura a más personas con la jornada "Cuícatl: La Ciudad que Suena", en la que habrá una mezcla de géneros, estos son los recintos:
- Plaza San Jacinto (Álvaro Obregón)
- Parque Tezozomoc)
- Jardín Santiago Xicoténcatl (Benito Juárez)
- Deportivo El Cacalote (Cuajimalpa)
- Palacio Postal
- Jardín Santiago de Tlatelolco (Cuauhtémoc)
- Alameda Sur (Coyoacán)
- Velaria Campamento 2 de Octubre (Iztacalco ) ● UTOPÍA Meyehualco (Iztapalapa)
- Foro Cultural Magdalena Contreras
- Foro Alfonso Reyes en Chapultepec (Miguel Hidalgo)
- Plaza del Bolero en Tlalpan
- FARO Tláhuac
Artistas del domingo 23 de marzo en el Festival de Primavera 2026:
- Jeanette Macari
- Celso Duarte
- Laboratorios Moreno
- F-MACK
- Rockotitlán Chilli Stars
- Mirror Revelations
- Luisa Almaguer
- Ra La Culebra
- Antiánima, Electrify
- She No More
- Cemican
- Mad Warriors
- Fat Hamster & Kang New
- Jorjais
- Xiuhtezcatl
- Cinthya Morado
- Yorka
- Francisco Lelo De Larrea
- Chechi de Marcos
- Olivia García
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