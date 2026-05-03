El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que el cambio de presidenta en Morena es “más de lo mismo”.

“Para que Morena lo entienda. Ni cambiándose de nombre podrán limpiarse la sangre que tienen en las manos al hacer la narcoalianza con el crimen organizado para llevar a narcopolíticos al poder”.

En redes sociales, señaló que “la renovación de su dirigencia es un simple movimiento interno para simular que algo cambia, cuando en el fondo todo sigue igual”, advirtió.

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Dijo que Morena pretende distraer, ganar tiempo y engañar a quienes todavía quieren creerles, pero el problema no son los nombres en una oficina, sino lo que representan y lo que han hecho.

Alejandro Moreno señaló que la narrativa de una ofensiva permanente contra la 4T es un invento.

“Además de corruptos, son mentirosos, hipócritas, ruines, mezquinos y criminales. No tienen madre ni vergüenza. Se inventan una ‘ofensiva permanente ’contra su ‘movimiento’ para intentar ocultar sus conexiones inconfesables que tienen con el crimen organizado. Son tan cínicos que salen a defender a los mismos narcopolíticos que impulsaron, encubrieron, protegieron y que ahora defienden con todo el aparato del Estado”, denunció.

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Aseguró que Morena ya está “como los comunistas de Maduro”, diciendo que Estados Unidos los quiere derrumbar.

“Toda una bola de mentiras y alucinaciones con las que pretenden tapar sus crímenes. Son unos cobardes que se escudan en decir que el pueblo de México los apoya, cuando quienes realmente los apoyan son los cárteles del crimen organizado”, sostuvo.

El dirigente priista insistió en su exigencia de que el Instituto Nacional Electoral le cancele el registro a Morena por ser un “narcopartido”.

“¡Morena es el brazo político de los cárteles del crimen organizado! Solo saben ganar las elecciones con el apoyo de las balas y el dinero ensangrentado. Es claro que tienen que perder el registro porque no son una organización política, son una organización criminal. Y en la democracia no hay cabida para narcopartidos. Han convertido a México en un cementerio, en un verdadero baño de sangre. Son asesinos. Son criminales. ¡Tienen las manos llenas de sangre! ¡Morena es el Movimiento de las Redes del Narco! Como siempre les digo: Tiempo al tiempo. ¡Los MORENARCOS van a caer!”, concluyó.

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