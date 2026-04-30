Tras afirmar que hay “toneladas” de pruebas contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que solicitará ante el Instituto Nacional Electoral (INE) que cancele el registro a Morena, por haberse transformado en un cartel del narcotráfico, lo que constituye un hecho grave.

En conferencia de prensa, el dirigente priista pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que “entregue” a Rocha Moya, ponga fin al “pacto de impunidad” y no se convierta en cómplice.

Aseguró que el caso Rocha Moya no tiene nada que ver con la soberanía. “La soberanía es que las y los mexicanos puedan caminar libres por las calles, la soberanía es que los mexicanos puedan transitar en las carreteras. La soberanía es que haya salud, que haya medicamentos, que haya educación… no cuentos chinos que vienen a decir que la soberanía es que quieren entrometerse.

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Alejandro Moreno informó que la próxima semana volverá a viajar a Estados Unidos para presentar pruebas en contra de los narcopolíticos de Morena, lo que dijo, no lo convierte en un vendepatrias o traidor a la patria.

Celebró que sus denuncias en Estados Unidos y ante organismos internacionales estén rindiendo frutos

“Morena solicitó la pérdida del registro del Partido Verde Ecologista porque unos influencers habían participado en la elección para alterar el voto y había que documentar hechos graves.

“Nosotros habremos de solicitar de manera formal que se le retire el registro al partido Morena porque no es un partido político, es un cartel del crimen organizado y no merecen participar en las elecciones por una razón: porque ellos tienen al crimen organizado de su lado”, advirtió.

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Dijo que todos los narco políticos de Morena van a caer. “Esto no es un tema político como ellos quieren ver. (…) Tiempo al tiempo”, sentenció.

“No podemos permitir que un cartel del crimen organizado como Morena dirija nuestro país. “Que se dejen de hacer tontos y pericos, que entreguen, que extraditen a Rubén Rocha y a todos, y los manden a Estados Unidos”, demandó.

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