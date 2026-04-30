El comandante de la Fuerza Aérea, Román Carmona Landa, dijo que se debe defender la integridad de la soberanía de la nación y que están dispuestos a dar la vida misma por la libertad, aspiraciones, intereses y objetivos nacionales.

“Al pueblo de México, les digo que no quede duda que los soldados del aire acudiremos al llamado de la patria cuando sea necesario, dispuestos a dar la vida misma por la libertad, aspiraciones, intereses y objetivos nacionales”, remarcó durante la ceremonia luctuosa de los Pilotos de la Fuerza Área Expedicionaria Mexicana “Escuadrón 201”, en el monumento a las Águilas Caídas en la primera sección del Bosque de Chapultepec.

Enfatizó que vigilan los cielos de México, protegen su soberanía y aseguran que el espacio aéreo del país permanezca libre de amenazas.

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Ante decenas de elementos, el comandante subrayó que la ley de protección del espacio aéreo mexicano representa un instrumento jurídico moderno que fortalece la responsabilidad constitucional.

Destacó que esta ley regula la vigilancia, la defensa y el ejercicio pleno de la soberanía en el espacio aéreo es la guía de su acción diaria.

Realizan ceremonia Luctuosa de los Pilotos de la Fuerza Área Expedicionaria Mexicana Escuadrón 201. Foto: Daniela Wachauf/ EL UNIVERSAL

Carmona Landa sostuvo que gracias a esta ley coordinan esfuerzos con todas las instituciones del Estado en materia de seguridad nacional, para preservar la independencia y los intereses de México desde el dominio aéreo.

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“Así, los ideales por los que nuestros compatriotas del Escuadrón 201 sacrificaron sus vidas, siguen vivos en cada generación de pilotos… Soldados que visten con orgullo el uniforme de esta Fuerza Armada somos testigos de que su legado trasciende a través del tiempo y nos recuerda que el amor a México exige disciplina, preparación, valor y sacrificio”, precisó.

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