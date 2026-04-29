El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier Velazco, afirmó que corresponde al Estado mexicano defender la soberanía de nuestro país, pues se trata de un principio que “no se hipoteca ni se subcontrata”.

Durante el informe de actividades legislativas de la senadora Cynthia López Castro, y en alusión a la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua entre el 17 y el 19 de abril, Mier Velazco advirtió que “México es una Federación, no está conformado por 32 repúblicas, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es clara”.

Subrayó que nuestro país es democrático, plural y representativo, pero a “nosotros nos corresponde, en la división de poderes que consagra el artículo 40 constitucional, defender la soberanía de México”.

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“Ayer quedó de manifiesto que la podemos defender en unidad y teniendo presente que el soberano es el pueblo, que la soberanía de México no forma parte de la creatividad política, ni se subcontrata y tampoco hay 32 repúblicas”, puntualizó Mier Velazco.

El presidente de la Jucopo y coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado insistió en que la soberanía de México le corresponde exclusivamente al Estado mexicano.

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