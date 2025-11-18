D4vd se encuentra en la mira de las autoridades estadounidenses por el caso de Celeste Rivas, la adolescente que, hace unos meses, fue encontrada sin vida dentro de un coche registrado a su nombre.

De acuerdo con fuentes policiales consultadas por TMZ, el rapero es considerado como sospechoso de la muerte de la joven, aunque, hasta el momento no hay ningún señalamiento oficial.

"No existe documentación que clasifique a D4vd como sospechoso, pero como nos dijo una de nuestras fuentes: 'Los investigadores lo están considerando'", citó el medio.

Lee también Encuentran restos humanos en el coche del rapero D4vd; investigan posible homicidio

El portal también reveló que el caso sería clasificado como homicidio; sin embargo, aún falta que el médico forense determiné la causa de la muerte y se conozcan los resultados de las pruebas toxicológicas.

A inicios del pasado septiembre, el departamento de policía de Los Ángeles reportó el hallazgo de un cuerpo al interior de un Tesla. Los detalles resultaron siniestros, ya que se trataba de una mujer de alrededor de 15 años, mutilada y en estado de composición.

El nombre de D4vd rápidamente apareció en los expedientes, cuando se dio a conocer que el vehículo, abandonado en la zona de Hollywood Hills, estaba registrado a su nombre.

En ese momento, la oficina del sheriff aseguró que el cantante no estaba siendo investigado, pero que ya cooperaba con las autoridades para esclarecer lo sucedido.

Sobre las recientes sospechas, se desconoce si la policía tiene algún otro sospechoso; mientras tanto, el intérprete de "Romantic Homicide" no ha dado ninguna declaración al respecto.

Lee también D4vd cancela gira en EU en medio de las investigaciones por una joven hallada sin vida en su Tesla