El hallazgo del cuerpo de una adolescente en un Tesla vinculado al rapero D4vd no solo ha puesto al cantante en medio de la polémica; también ha cambiado el rumbo de su carrera y su agenda.

A principios de este mes, la policía de Los Ángeles informó sobre el descubrimiento de restos humanos al interior de un coche registrado a nombre de David Anthony Burke (nombre real del artista) y, a pesar de que se encontraban en muy mal estado, pudieron ser identificados como Celeste Rivas, una joven de 15 años.

Las investigaciones continúan y, aunque D4vd no ha sido considerado como sospechoso, decidió frenar los conciertos que tenía programados en diferentes ciudades de Estados Unidos.

Lee también Encuentran restos humanos en el coche del rapero D4vd; investigan posible homicidio

De acuerdo con medios estadounidenses como "Variety", fue el equipo del intérprete quienes tomaron la decisión de suspender de manera definitiva las últimas fechas de su gira, incluyendo una aparición en el Museo del Grammy, la cual ya no figura en el programa oficial dle reciento.

Sin embargo, el tour por Europa (que iniciaría el próximo 1 de cotubre) sigue en pie y los boletos continúan a la venta, sin reportes de modificaciones hasta el momento.

Cabe destacar que D4vd no está bajo investigación formal y tampoco se le ha ligado al caso, pero sí se ha mostrado disposición para colaborar con el departamento policial.

Luego de que los hechos se viralizaran en redes sociales, distintas versiones han comenzado a surgir, entre ellas el presunto noviazgo del cantante con la víctima.

Lee también Recuento del caso D4vd: lo que se sabe del cuerpo encontrado en su vehículo