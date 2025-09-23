Más Información

“No sé si hay esperanza para Gaza”: Pankaj Mishra, escritor

“No sé si hay esperanza para Gaza”: Pankaj Mishra, escritor

Otorgarán la Presea Cervantina 2025 a Huemanzin Rodríguez

Otorgarán la Presea Cervantina 2025 a Huemanzin Rodríguez

Discapacidad y otras realidades, en un libro

Discapacidad y otras realidades, en un libro

“Soy fotógrafa, es mi ritual y mi vida; nunca me retiraré”: Graciela Iturbide

“Soy fotógrafa, es mi ritual y mi vida; nunca me retiraré”: Graciela Iturbide

El FIC otorgará la Presea Cervantina, de forma póstuma, a Huemanzin Rodríguez

El FIC otorgará la Presea Cervantina, de forma póstuma, a Huemanzin Rodríguez

Raigambre saca a la luz a compositoras mexicanas

Raigambre saca a la luz a compositoras mexicanas

El hallazgo del cuerpo de una adolescente en un Tesla vinculado al rapero no solo ha puesto al cantante en medio de la polémica; también ha cambiado el rumbo de su carrera y su agenda.

A principios de este mes, la policía de Los Ángeles informó sobre el descubrimiento de restos humanos al interior de un coche registrado a nombre de David Anthony Burke (nombre real del artista) y, a pesar de que se encontraban en muy mal estado, pudieron ser identificados como Celeste Rivas, una joven de 15 años.

Las investigaciones continúan y, aunque D4vd no ha sido considerado como sospechoso, decidió frenar los conciertos que tenía programados en diferentes ciudades de Estados Unidos.

Lee también

De acuerdo con medios estadounidenses como "Variety", fue el equipo del intérprete quienes tomaron la decisión de suspender de manera definitiva las últimas fechas de su gira, incluyendo una aparición en el Museo del Grammy, la cual ya no figura en el programa oficial dle reciento.

Sin embargo, el tour por Europa (que iniciaría el próximo 1 de cotubre) sigue en pie y los boletos continúan a la venta, sin reportes de modificaciones hasta el momento.

Cabe destacar que D4vd no está bajo investigación formal y tampoco se le ha ligado al caso, pero sí se ha mostrado disposición para colaborar con el departamento policial.

Luego de que los hechos se viralizaran en redes sociales, distintas versiones han comenzado a surgir, entre ellas el presunto noviazgo del cantante con la víctima.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Deja el escándalo atrás? Ángela Aguilar se va a Estados Unidos: necesita ‘distraerse’ y ‘darse su tiempo’, revela Kunno. Foto: The Grosby Group

¿Deja el escándalo atrás? Ángela Aguilar se va a Estados Unidos: necesita ‘distraerse’ y ‘darse su tiempo’, revela Kunno

Tom Cruise prohíbe a Ana de Armas volver a ver a Ben Affleck: “Debe respetar límites y no meter las narices donde no debe”. Foto: AFP / Instagram @ana_d_armas / AP

Tom Cruise prohíbe a Ana de Armas volver a ver a Ben Affleck: “Debe respetar límites y no meter las narices donde no debe”

Kate Middleton vivió un “trauma emocional” tras críticas por su cambio de imagen. Foto: AFP

Kate Middleton vivió un “trauma emocional” tras críticas por su cambio de imagen

La enfermedad le impidió volver al escenario: James Van Der Beek y su ausencia en Dawson’s Creek Foto: James Van FB / backtoyoubobpod IG

James Van Der Beek reaparece en video: “Quería estar con ustedes”, pero su salud lo aleja de Dawson’s Creek

Hailey Bieber deslumbra con Hailey Bieber negro en glamorosa sesión junto a la piscina. Foto: Instagram

Hailey Bieber deslumbra con Hailey Bieber negro en glamorosa sesión junto a la piscina