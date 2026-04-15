Seis cámaras y asociaciones empresariales de la Costa de Oaxaca rechazaron el incremento a las tarifas de peaje en la autopista Barranca – Larga Ventanilla, que conecta a la capital del estado con el destino turístico de playa Puerto Escondido.

En un escrito dirigido al gobernador Salomón Jara Cruz y a los titulares de Caminos y Puentes (Federales) y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), señalaron que el costo es exorbitante, que la infraestructura de la súper carretera es deficiente y riesgosa, y que padece la falta de mantenimiento activo.

Con el alza actual, explicaron, el recorrido de ida y vuelta, que es de aproximadamente 210 kilómetros, alcanza un total de 980 pesos. Esto posiciona a esta vía como una de las más costosas del país por kilómetro recorrido, “castigando la economía familiar y la competitividad turística de la Costa Oaxaqueña, siendo este un factor detonante de inflación económica”.

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Mientras que el incremento es incongruente con el estado real de la carretera, porque existen tramos aún sin terminar y otros en condiciones deplorables debido a derrumbes ocasionados desde la temporada de lluvias del año pasado que no han sido atendidos integralmente.

“Cobrar una tarifa de supercarretera por una vía que presenta cortes de circulación y falta de mantenimiento básico es una falta de respeto al usuario”, sentenciaron. | Foto: Edwin Hernández.

Y es evidente la ausencia de maquinaria y personal trabajando en las zonas afectadas. “Cobrar una tarifa de supercarretera por una vía que presenta cortes de circulación y falta de mantenimiento básico es una falta de respeto al usuario”, sentenciaron.

Las cámaras y asociaciones empresariales, ante ello, solicitaron la suspensión del incremento y el pago hasta que la autopista esté terminada al 100 por ciento y en condiciones óptimas de seguridad; una revisión de la tarifa para que sea justa y proporcional a los servicios ofrecidos.

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Señalaron que el costo es exorbitante, que la infraestructura de la súper carretera es deficiente y riesgosa, y que padece la falta de mantenimiento activo. | Foto: Edwin Hernández.

Así como un informe público sobre el destino de los recursos recaudados, dado que no se reflejan en la mejora de la vía.

“No nos oponemos al desarrollo, pero sí a la explotación de una infraestructura que hoy no garantiza ni la rapidez ni la seguridad por la que se nos pretende cobrar”, finalizaron.

El escrito fue emitido por la Asociación de Hoteles de Huatulco, la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos, la Asociación Mexicana de Profesionales Independientes, Huatulco Romance y Prohotur Huatulco.

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JACL/cr