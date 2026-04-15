Un hombre adulto y su prima, una menor de edad, fueron víctimas de secuestro virtual en la ciudad de Oaxaca. Ambos, estuvieron bajo amenazas para exigir el pago de 300 mil pesos a cambio de su liberación.

La víctima recibió una llamada intimidatoria cuando se encontraba con su prima. En esa llamada telefónica, les dijeron que los tenían vigilados con el argumento de que su número de teléfono celular estaba vinculado a redes sociales con contenido ilícito, y también le enviaron imágenes de personas armadas con el objetivo de infundir temor.

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Los extorsionadores, quienes se ostentaban como integrantes de un grupo delictivo, lograron acceder a la cuenta de WhatsApp de la víctima, tras solicitar códigos mediante manipulación, para luego obtener una fotografía personal para usarla como prueba de vida falsa.

Y con engaños forzaron a que el adulto mayor y la menor de edad, bajo amenazas, que se trasladaran a una plaza comercial donde los mantuvieron incomunicados y bajo un fuerte estado de control psicológico.

Con engaños forzaron a que el adulto mayor y la menor de edad se trasladaran a una plaza comercial donde los mantuvieron incomunicados. Foto: Especial

Mientras mantenían a las víctimas aisladas, los delincuentes contactaron a la madre de la menor de edad. Le enviaron la fotografía obtenida previamente para hacerle creer que ambos estaban privados de su libertad física y exigieron el pago de 300 mil pesos a cambio de su supuesta liberación.

La madre de la menor presentó inmediatamente la denuncia, y en un operativo de seguridad, se logró ubicar a las víctimas frente al gimnasio de Ciudad Universitaria en la capital del estado, y se evitó que pagarán a los delincuentes por este secuestro virtual.

De acuerdo con la Fiscalía General de Oaxaca, las víctimas nunca estuvieron bajo la custodia física de los extorsionadores. “Se trató de un secuestro virtual, modalidad en la que los extorsionadores operan exclusivamente vía telefónica para quebrar el contacto entre familiares y forzar el aislamiento de las víctimas”, explicó.

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