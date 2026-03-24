La Policía de la Ciudad de México detuvo a seis personas que presuntamente fingieron el secuestro de un menor de edad y exigieron dinero a sus familiares a cambio de no lastimarlo y supuestamente liberarlo.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó que los detenidos están señalados por secuestro virtual y forman parte de una célula delictiva.

"Resultado de trabajos de investigación en seguimiento a una denuncia por extorsión usando el método de secuestro virtual: compañeros de SSC detuvieron a Jorge Emiliano "N", Beatriz "N", Ana Laura "N", Roberto "N", Fabiola "N" y Emilio "N", todos integrantes de una célula delictiva".

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De acuerdo con la SSC, la madre de adolescentes denunció que recibió llamadas y mensajes de texto en los que le exigían dinero y objetos de valor a cambio de no causar daño a su hijo.

Debido a lo anterior, la mujer entregó un vehículo y dinero en efectivo en calles de la alcaldía Iztacalco.

Mientras que operadores del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) y del Centro de Comando y Control (C2) Sur, montaron un cerco virtual mediante el cual supieron que la víctima salió de su casa mientras hablaba por teléfono y se desplazó al municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, donde fue localizado y resguardado sano y salvo.

Los monitoristas ubicaron la zona de movilidad de los sospechosos al sur de la ciudad.

Fue así que se localizó el auto entregado por la madre del menor en la calle Ferrocarril de Cuernavaca, de la colonia San Miguel Ajusco, en Tlalpan.

A bordo del automóvil estaban una mujer y un hombre que manejaban envoltorios con aparente droga, por lo que oficiales en campo se acercaron para realizarles una revisión, tras la cual les hallaron 70 envoltorios con posible cocaína y 14 bolsitas con aparente marihuana. La pareja de 20 y 26 años de edad fue aprehendida.

Policía capitalina captura a seis personas por presunto secuestro. Foto: especial

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La segunda detención se llevó a cabo mientras los oficiales vigilaban en el mismo sitio y ubicaron a un hombre y una mujer, de 50 y 41 años de edad, en posesión de 60 cápsulas con una sustancia de color rosa y cinco bolsas con aparente marihuana.

Y la tercera captura ocurrió en la calle Tercera Cerrada, de la colonia San Francisco, en la alcaldía Coyoacán, donde se ubicó a un hombre y una mujer de 51 y 47 años, quienes viajaban en un coche rojo que al parecer fue usado de muro cuando se amenazó y recibió el dinero de la madre del menor.

Se les aseguraron 60 cápsulas con una sustancia de color rosa, siete con posible marihuana y una con un material cristalino.

Los seis detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para definir su situación jurídica.

Policía capitalina captura a seis personas por presunto secuestro. Foto: especial

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