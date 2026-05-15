El extitular de la Secretaría de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, uno de los 10 funcionarios acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se entregó a autoridades estadounidenses en Nueva York, de acuerdo con el periodista Carlos Loret de Mola.

¿Quién es Enrique Díaz Vega?

Según su currículum vitae, disponible en la página de Internet del Gobierno de Sinaloa, Díaz Vega cuenta con estudios de licenciatura en contabilidad, pero no se específica la universidad donde la cursó.

EL UNIVERSAL buscó en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) su nombre pero no aparece ningún dato disponible.

Del 1 de noviembre de 2021, comienzo de la administración del gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya, al 30 de septiembre de 2024, fungió como titular de la Secretaría de Administración y Finanzas. Después el mandatario estatal designó a Joaquín Alberto Landeros Guicho en su lugar.

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Antes, y al menos desde 2002, ocupó algunos cargos en el sector privado:

Director general de Comercial DIGAX S.A. de C.V. del 1 de agosto de 2002 al 16 de enero de 2008

Director general de Housesin Desarrollos S.A. de C.V. del 17 de enero de 2008 al 31 de octubre de 2021

El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rocha Moya, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, al senador Enque Inzulza, y a otros siete funcionarios de presuntos vínculos con el crimen organizado, tráfico de drogas y posesión de armas de fuego.

En su columna del 5 de mayo, Loret de Mola informó que durante su gestión, Enrique Díaz Vega “les entregó el dinero en sus manitas” a Andrés Manuel y Bobby López Beltrán cada vez que acudían a dicha entidad y el mandatario local los recibía en persona.

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"Cuando ellos no volaban a Sinaloa, los portafolios con cash aterrizaban en la Ciudad de México. Quien coordinaba esos envíos de dinero era Díaz Vega", dice el texto de opinión, donde agregó que Díaz Vega era el enlace entre Rubén Rocha Moya y el Cártel de Sinaloa.

Como contaba experiencia en los sectores empresariales y financieros, le encargaron crear una estructura empresarial para que el Cártel lavara dinero.

"El 3 de julio de 2024, él anunció su renuncia. Unos dicen que se fue porque le resultó insostenible mantener el cumplimiento de los compromisos económicos y empezó a temer por su propia seguridad ante la incapacidad de cumplir".

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