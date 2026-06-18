Las beneficiarias de Mujeres con Bienestar ya pueden consultar el calendario oficial del primer depósito correspondiente al bimestre mayo-junio.

El apoyo económico de 2 mil 500 pesos comenzó a dispersarse esta semana y llegará de manera escalonada a miles de mujeres del Estado de México, siguiendo un orden establecido para evitar saturaciones en el sistema de pagos.

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Este programa social, impulsado por el Gobierno del Estado de México, se ha convertido en uno de los apoyos más importantes para mujeres en situación de vulnerabilidad, ya que además del incentivo económico ofrece acceso a servicios complementarios que buscan mejorar su calidad de vida.

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¿Cuándo depositan el apoyo de Mujeres con Bienestar en junio?

La Secretaría de Bienestar del Estado de México informó que el pago correspondiente al tercer bimestre del año comenzó a entregarse desde el 17 de junio y concluirá el próximo 23 de junio.

La dispersión se realiza directamente a través de la tarjeta de Mujeres con Bienestar, por lo que las beneficiarias no necesitan acudir a oficinas ni realizar trámites adicionales para recibir el recurso.

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¿Qué letras reciben el depósito en los próximos días?

Tras iniciar con las beneficiarias cuyos apellidos comienzan con las letras A y B, el calendario continúa avanzando durante los siguientes días para completar la entrega del apoyo económico.

Para este jueves 18, le toca el pago a las mujeres cuyo apellidos inician con las letras C,D,E Y F.

Asimismo, el 19 de junio corresponde el depósito a las mujeres cuyos apellidos inician con las letras G, H, I, J, K y L.

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Calendario Mujeres con Bienestar Edomex. Foto: Captura de pantalla

Posteriormente, el 22 de junio recibirán el recurso las beneficiarias con apellidos que comienzan con las letras M, N, Ñ, O, P y Q.

Finalmente, el 23 de junio concluirá la dispersión para quienes tienen apellidos que inician con las letras R, S, T, U, V, W, X, Y y Z.

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Cambian las reglas de Mujeres con Bienestar en 2026

Uno de los ajustes más relevantes para este año tiene que ver con el rango de edad permitido para permanecer en el programa.

Las nuevas disposiciones establecen que solo podrán formar parte de Mujeres con Bienestar las mujeres de entre 18 y 59 años. Esta modificación representa un cambio respecto a reglas anteriores, cuando era posible permanecer en el programa hasta los 62 años.

Como consecuencia, las beneficiarias que cumplan 60 años serán dadas de baja automáticamente del padrón, por lo que es importante que las participantes se mantengan informadas sobre las actualizaciones y requisitos vigentes.

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