Para impulsar el turismo al interior del país, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo (Concanaco-Servytur), con el apoyo de la Secretaría de Turismo, lanzó La Gran Escapada, una iniciativa de descuentos y promociones del 18 al 21 de junio.

Será como El Buen Fin pero del sector turismo, en el que participarán 6 mil 577 establecimientos turísticos, que ofrecerán descuentos de un promedio de 35% con más de 114 mil experiencias turísticas, dijo el presidente de la Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre.

“Se estima una derrama económica de 44 mil millones de pesos en La Gran Escapada”, es decir, durante estos cuatro días de promoción en el que se busca impulsar el turismo interno y ampliar la promoción de los destinos nacionales, en el marco de la Copa Mundial 2026.

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Durante estos cuatro días se pondrán a disposición de los viajeros promociones en hospedaje, transporte, servicios de agencias de viajes, recorridos turísticos, actividades recreativas, gastronomía y experiencias de naturaleza, cultura y aventura.

Además de los descuentos de 35% en promedio, hay paquetes todo incluido, ofertas para destinos de sol y playa, y habrá facilidades de pago porque se ofrecerán meses sin intereses.

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De la Torre añadió que La Gran Escapada es una muestra de cómo la colaboración entre gobierno, iniciativa privada y prestadores turísticos puede traducirse en oportunidades reales para fortalecer el mercado interno. Hoy miles de empresas abren sus puertas para que más mexicanos descubran la riqueza turística del país, generando bienestar en las comunidades".

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En el evento, la titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, invitó a los turistas a utilizar los descuentos que ofrecerán los negocios del sector turismo y añadió que Mexicana dará el 35% de descuento a 15 destinos.

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“Este fin de semana solamente turisteen, porque México está de moda” y pidió entrar al portal La Gran Escapada dónde se ofrecen las promociones.

Agregó: “Del 18 al 21 de junio, las y los viajeros podrán acceder a promociones y planear sus recorridos por el país, fortaleciendo la derrama económica y generando prosperidad para miles de prestadoras y prestadores de servicios turísticos”.

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