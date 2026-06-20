El precio del barril de petróleo Brent para entrega en agosto subió este viernes 0.9% y terminó ligeramente por encima de 80 dólares, a pesar del acuerdo de alto el fuego entre Israel y la milicia chií libanesa Hezbolá, que extiende la desescalada bélica en Medio Oriente.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, se situó en 80.57 dólares al término de la jornada de negociación en el mercado de futuros de Londres, un aumento de 0.72 dólares con respecto al precio de liquidación de la última sesión, cuando terminó en 79.85 unidades.

El Brent creció levemente este viernes, pese a haber acumulado una caída de 7.7% desde la semana anterior, mientras el mercado espera, después del conflicto en Medio Oriente, a que los acuerdos de paz se mantengan en el tiempo y a que el suministro de crudo en la región vuelva a la normalidad.

Israel y Hezbolá acordaron un alto el fuego que entró en vigor este viernes. Sin embargo, en el terreno siguieron ayer los ataques de Israel en el sur del Líbano y un alto funcionario israelí aseguró que, si la milicia chií ataca al Estado hebreo, la tregua se romperá.

Por su parte, Estados Unidos e Irán rubricaron telemáticamente su memorando de entendimiento, que cesa las hostilidades y desbloquea el estrecho de Ormuz y contempla un plazo de 60 días para que ambas firmen un acuerdo definitivo, así como otros puntos críticos como el programa nuclear iraní.

El vicepresidente de EU, J.D. Vance, afirmó que después de la firma del acuerdo, las fuerzas estadounidenses habían permitido el paso de una docena de buques y de cerca de 12.5 millones de barriles de petróleo en Ormuz.

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El analista de mercado de StoneX, Fawad Razaqzada, dijo que existe cierta incertidumbre en el mercado de posibles nuevos bloqueos en Ormuz ante los continuos ataques de Israel en el Líbano, pero los inversores esperan que, a corto plazo, el alto el fuego de ayer, unido al acuerdo de Washington y Teherán, pongan presión a la baja en el crudo.

En este sentido, vaticina que el precio podría seguir descendiendo en las próximas semanas, hasta alcanzar los niveles previos a la guerra, de 70 dólares por barril.

Cae bolsa mexicana

La Bolsa Mexicana de Valores retrocedió ayer 0.8% y fue su tercera baja al hilo, con lo que su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), cayó a 67 mil 705 unidades, y que lo llevó a cerrar la semana con una pérdida acumulada de 0.4%.

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“El mercado de capitales cerró la semana con ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global, con la excepción del FTSE 100 de Londres, que cayó 1%”, dijo a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base. Explicó que estos resultados se deben al optimismo de que la guerra en Medio Oriente terminó.

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