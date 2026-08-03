Hay un momento del skincare del que casi nadie habla: la reaplicación del protector solar. Porque sí, aplicarlo antes de salir de casa es importante, pero los dermatólogos coinciden en que, si pasas tiempo al aire libre, la protección debe renovarse aproximadamente cada dos horas. El problema es que volver a extender una crema sobre el maquillaje o en medio de la oficina no siempre resulta práctico.

Ahí es donde los protectores solares en barra se han convertido en uno de los formatos favoritos. Son fáciles de llevar, no se derraman dentro de la bolsa, permiten reaplicar el producto directamente sobre la piel y, dependiendo de la fórmula, pueden dejar un acabado prácticamente imperceptible.

Si estás pensando en incorporar uno a tu rutina, estas son cinco opciones que vale la pena conocer.

1. ISDIN Invisible Stick SPF 50

Uno de los protectores solares en barra más populares del momento. Su fórmula ofrece FPS 50 y está diseñada para dejar un acabado invisible, por lo que puede utilizarse incluso sobre el maquillaje sin aportar color. Además, su formato compacto facilita llevarlo en la bolsa o mochila para reaplicar durante el día.

Protector solar invisible en stick para zonas sensibles. Foto: ISDIN

2. CeraVe Stick Solar Protector en Barra FPS 50+

CeraVe apuesta por un protector en barra con FPS 50+, desarrollado con la filosofía de la marca de cuidar la barrera cutánea. Su formato está pensado para aplicarse cómodamente en zonas como rostro, nariz, orejas o cuello, convirtiéndose en una opción práctica para quienes buscan una reaplicación rápida.

Protector solar en barra desarrollado con dermatólogos, para rostro, labios y áreas sensibles. Foto: Cerave

3. Mustela Protector Solar en Barra FPS 50

Además de ser práctico, este protector solar en barra de Mustela fue desarrollado para proteger zonas específicas que suelen recibir mayor exposición al sol, como mejillas, nariz, labios o cicatrices. Contiene aceite de aguacate para fortalecer la barrera cutánea y vitamina E antioxidante.

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Su presentación compacta permite llevarlo fácilmente durante vacaciones, actividades al aire libre o el día a día; puede ser usado por niños, adultos y mujeres embarazadas, asegura la marca.

Fotoprotector solar de amplio espectro FPS 50 para toda la familia. Foto: Mustela

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4. Tocobo Cotton Soft Sun Stick SPF 50+

La cosmética coreana también apostó por este formato. El Cotton Soft Sun Stick de Tocobo ofrece SPF 50+ y se ha vuelto popular por su acabado ligero y efecto mate, características que lo convierten en uno de los favoritos entre quienes tienen piel mixta o grasa y buscan reaplicar sin sentir pesadez.

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El protector solar de Tocobo es ideal para retocar fácilmente. Foto: Tocobo

5. Ollie Protector Solar en Barra Sin Color FPS 50+

La propuesta de Ollie ofrece un protector solar en barra sin color con FPS 50+, pensado para una aplicación sencilla y rápida. Su formato facilita llevarlo siempre contigo para reforzar la protección solar durante el día, especialmente cuando estás fuera de casa.

Tu FPS 50+ de bolsillo para llevar a la playa, la oficina o donde el sol te encuentre. Foto: Mercado Libre

¿Los protectores solares en barra sustituyen a la crema?

No necesariamente. Aunque son una excelente alternativa para reaplicar el protector solar, muchos especialistas recomiendan utilizar un protector en crema o fluido como primera aplicación del día, ya que facilita distribuir una cantidad uniforme sobre toda la piel.

Las barras funcionan especialmente bien para los retoques posteriores, cuando el maquillaje ya está aplicado o simplemente necesitas una opción práctica mientras estás en la calle.

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