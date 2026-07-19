Cómo usar ácido hipocloroso en tu rutina de skincare

No todos los ingredientes que se vuelven virales en TikTok merecen un espacio en tu rutina de skincare. Sin embargo, a veces aparece uno que logra algo poco común: conquistar las redes sociales y, al mismo tiempo, convencer a los dermatólogos.

Ese es el caso del ácido hipocloroso, un ingrediente que hace apenas unos años era conocido principalmente en los hospitales y consultorios médicos, pero hoy protagoniza miles de videos donde usuarios aseguran que les ayudó a disminuir el enrojecimiento, calmar los brotes de acné y aliviar la irritación de la piel.

Esta bruma de Peace Out contiene entre sus ingredientes una mezcla de ácido hipocloroso; calma la piel enrojecida y controla la grasa. Foto: Especial

¿Por qué? Su viralidad en parte se debe a que es un ingrediente muy utilizado en la cosmética coreana, que se ha convertido en una de las favoritas de las amantes del skincare.

Lo curioso es que, aunque su nombre pueda sonar agresivo, el ácido hipocloroso es una sustancia que tu sistema inmunológico produce todos los días.

¿Qué hace realmente en la piel?

A diferencia del ácido glicólico, salicílico o láctico, el ácido hipocloroso no exfolia la piel ni provoca descamación. Es una molécula que producen los glóbulos blancos cuando el organismo necesita combatir bacterias, virus y hongos. Es decir, forma parte de uno de los mecanismos naturales de defensa del cuerpo y también participa en el proceso de cicatrización.

“El ácido hipocloroso es una molécula que nuestro organismo ya conoce porque la produce como parte de la respuesta inmunológica. Por eso suele ser muy bien tolerado por la piel”, explica la dermatóloga Afton Cobb, especialista de Advanced Dermatology and Cosmetic Surgery.

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Gracias a los avances en la tecnología cosmética, hoy esa misma molécula puede estabilizarse para incorporarse en sprays faciales y otros productos de skincare sin perder sus propiedades.

Es un ingrediente multitarea, de ahí su creciente popularidad. Cuando se aplica sobre la piel ayuda a disminuir la cantidad de bacterias presentes en la superficie cutánea, al mismo tiempo que reduce la inflamación y favorece la recuperación de la barrera protectora.

En otras palabras, no “seca” los granitos ni exfolia como otros activos, sino que crea un ambiente más saludable para que la piel pueda recuperarse. Por eso suele recomendarse como complemento en personas con acné, rosácea, dermatitis atópica o piel especialmente sensible.

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Quienes tienen acné pueden probar este ingrediente. Foto: Magnific

También es común verlo en rutinas posteriores al ejercicio, ya que ayuda a eliminar las bacterias que se acumulan con el sudor, o después de algunos procedimientos dermatológicos, siempre bajo supervisión médica.

La dermatóloga Andrea Carvajal González explica que el ácido hipocloroso es “un potente desinfectante natural producido por el propio organismo para combatir microorganismos”.

Además, aclara una duda bastante frecuente entre sus pacientes: aunque comparte parte de su composición química con el cloro, no debe confundirse con la lejía doméstica, ya que las formulaciones cosméticas utilizan concentraciones completamente diferentes y diseñadas específicamente para aplicarse sobre la piel.

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Cómo usar ácido hipocloroso en tu rutina de skincare

La mayoría de los productos se presentan en formato de spray, lo que hace que su aplicación sea muy sencilla.

Después de limpiar el rostro, basta con rociarlo sobre la piel y esperar unos segundos a que se absorba antes de continuar con el suero, la crema hidratante o el protector solar.

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Es muy fácil de aplicar. Foto: Magnific

Otra de sus ventajas es que puede convivir con ingredientes como la niacinamida, el ácido hialurónico, las ceramidas e incluso la vitamina C, por lo que rara vez obliga a modificar una rutina ya establecida.

Aunque se considera un ingrediente seguro para la mayoría de las personas, no sustituye los tratamientos prescritos por un especialista cuando existe una enfermedad cutánea que requiere atención médica.

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