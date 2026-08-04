En el mundo del nail art, las tendencias parecen ser ilimitadas. Con frecuencia surgen colores, texturas y diseños en la amplia ventana de las redes sociales. Y el verano es, quizá, una de las temporadas donde vemos más colorido y creatividad en las uñas.

En agosto 2026 se mantienen los elementos de inspiración marina, bloques de color, polka dots, rayas, flores. En cuanto a efectos, el brillo gana: el ojo de gato está muy presente, así como acabados cromados o glaseados. Uno de los colores que se alza con fuerza es el turquesa, así como otros tonos de azul y verde (incluso más otoñales). La manicura francesa no falta, tanto en versiones clásicas como en paletas vibrantes.

Si no sabes qué estilo lucir en el mes que más “grita” verano, no te pierdas la inspiración que tenemos para ti.

Uñas ojo de gato y efecto cromado

¿Mezclamos dos fuentes de brillo? Las uñas ojo de gato (cat eye) llegaron para quedarse. En esta propuesta su efecto se enmarca en un cuadro de plata cromado, ¿el resultado?, una manicura diferente, futurista y elegante. El tono azulado es uno de los favoritos de la temporada, asociado con el mar, pero también con el denim más urbano.

El cat eye azul está entre los preferidos. Foto: Instagram @amberjhnails

Jelly candy nails

Puedes lucir tus colores favoritos en una manicura “jelly”, que se caracteriza por tener un efecto translúcido similar al de las gelatinas, de ahí su nombre. Es una opción muy fresca y divertida para la temporada de verano, especialmente cuando decides llevar varios tonos en una mano, aunque también podrías elegir solo uno, como un rosa medio. En este set, resaltan adornos 3D.

Los detalles 3D llegaron para quedarse. Foto: Instagram @overglowedit

Manicura francesa de colores

Si quieres darle un giro a tu manicura francesa —la cual siempre luce tan elegante—, apuesta por un color vibrante como el verde neón. Además, en este diseño de uñas suman un efecto aura sutil en tono rosa, que destaca como si fuera blush. Esta propuesta nos recuerda que agosto es un gran mes para probar dúos fascinantes de colores, incluso en diseños minimalistas.

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Tonos luminosos conquistan el verano. Foto: Instagram @look8thenails

Uñas turquesa

El color destacado de agosto es el turquesa, similar al de las cajitas de la famosa joyería Tiffany. Puedes probarlo en tu próxima visita al salón, para saber si se convierte en tu favorito del mes. Puedes llevar tus uñas cubiertas por completo de turquesa o incorporarlo a diseños sencillos como micro french nails.

El turquesa es un color que tiene gran auge en agosto. Foto: Instagram @spotonnailss @thehangedit

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Vanilla Latte Glaze

Las uñas francesas clásicas también se llevan en agosto (y todo el año), pero esta vez está muy fuerte el diseño con efecto glaseado. La popular nail artist Zola Ganzorigt, detrás de las manicuras de Hailey Bieber, bautizó una de sus más recientes creaciones como Vanilla Latte Glaze y seguramente tendrá un gran impulso este mes.

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Color block

Las uñas con diseño ‘color block’ con formas estructuradas siguen conquistando en verano. Es una manera muy linda de llevar el color con sofisticación, puedes mezclar diferentes esmaltes como en este caso, en el que se luce el cat eye en la base y el tono regular en la parte superior de la uña.

Se mantiene el color block. Foto: Instagram @kittynartist_

Animal print + estrella

El animal print está presente en diseños de uñas expresivos, puede ser de leopardo o de cebra. Esta propuesta nos encanta porque suma la estrella como figura protagonista y, además, en colores muy vivos. Es un detalle en tendencia que marca la diferencia. La estrella también está en tendencia, así que, si no te gusta el animal print, puedes incluirla en otro diseño.

La estrella es una figura que reina este mes. Foto: Instagram @samrosenails

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