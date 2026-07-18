Ninguna persona está exenta de sufrir accidentes o enfrentarse a emergencias; aunque por fortuna, los dispositivos Android vienen equipados con apps enfocadas en la seguridad personal.

Hay una en particular que te permite solicitar ayuda en medio de una situación de riesgo, ya sea llamándole a un contacto de emergencia o tus familiares. Pero ofrece muchas herramientas más.

Si quieres saber cuál es, porque además ofrece todas sus funciones gratis, en Techbit te compartimos el dato.

¿Cuál es la app de seguridad gratis de Android?

Esta app se llama Seguridad Personal o "Personal Safety" y la mayoría de celulares Android, especialmente aquellos que tienen una versión superior a 12, la incluyen o permiten su descarga desde la tienda oficial.

Entre sus principales funciones se encuentran guardar y compartir información a contactos registrados para emergencias, por ejemplo, tu ubicación en tiempo real.

También emite alertas rápidas en caso de que necesites apoyo de las autoridades, comparte grabaciones que permiten conocer tu estado físico actual, ofrece actualizaciones de accidentes de tránsito y tu ficha médica.

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Otra ventaja es que cuenta con verificación de seguridad. Si no respondes alguna llamada o mensaje durante cierto tiempo, la aplicación comparte automáticamente tu ubicación con personas de confianza.

La app Seguridad Personal sólo es compatible con Android 12 en adelante. Foto: Unsplash

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¿Cómo usar la app Seguridad Personal?

Lo primero que necesitas es instalar la app o abrirla si es que ya la tienes. El siguiente paso es iniciar sesión con tu cuenta de Google y luego en la pestaña “Funciones” habilita lo siguiente:

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Verificación de seguridad y Uso compartido de emergencia:

Da clic “Verificación de seguridad” y después en “Configurar”.

Agrega los contactos de emergencia que prefieras.

Presiona “Siguiente” y habilita “Batería baja” para advertir a tus contactos de confianza cuando la pila se esté agotando. Asimismo, activa “Llamada de emergencia” y “Llamada telefónica” para realizar una en caso de emergencia.

Posteriormente, da clic en “Siguiente” y concede el permiso de “Ubicación en tiempo real”.

Finalmente, oprime “Uso compartido de emergencias” y repite todos los pasos anteriores, configurando las acciones que deseas que la aplicación haga.

Emergencia SOS

Pulsa “Configurar” y luego “Iniciar configuración”.

Entra en “Llamar a los servicios de emergencia” y da clic en “Iniciar”.

Configura el número de emergencia de tu país o región, y pulsa “Siguiente”.

Después ve a “Compartir información con contactos de emergencia” y añade los que desees.

Ve a “Grabar un video” y activa los botones “Iniciar” y “Activar”.

Por último, elige el método para iniciar tus llamadas de emergencia y, si lo prefieres, un tono de alerta.

¡Listo! Cuando te encuentres en una situación de emergencia, únicamente debes tocar 5 veces seguidas el botón para encender tu celular y que la app haga su trabajo.

Importante: la aplicación Seguridad Personal no funciona cuando el "modo avión2 o el ahorro de batería están habilitados.

Puedes añadir los contactos de emergencia que quieras en la app Seguridad Personal de Android. Foto: Captura de pantalla

Como podrás ver, esta aplicación gratis de Android es una buena alternativa para avisar a tus seres queridos cómo te encuentras. ¿Ya estás listo para usarla?

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