En ocasiones, formatear los celulares o cualquier otro dispositivo es la alternativa adecuada para remediar algunas fallas relacionadas con el software, el almacenamiento y otras funciones.

Y aunque restablecer de fábrica un equipo no es complicado, sí debe realizarse con especial precaución, de lo contrario, se perderá información y contenido de gran importancia; e incluso, cabe la posibilidad de que el dispositivo quede inservible.

Si estás pensando en resetear tu celular, sigue leyendo porque hoy en Tech Bit te damos las instrucciones que debes seguir para lograrlo sin ningún problema. ¡Toma nota!

Se recomienda reiniciar de fábrica los celulares cada año. Foto: Unplash

¿Qué importancia tiene restaurar de fábrica un celular?

De acuerdo con información ofrecida por la empresa multinacional de telecomunicaciones, Telefónica, resulta apropiado resetear un celular cuando el móvil se ha infectado de malware o virus, no tenga suficiente espacio de almacenamiento para usarlo con normalidad o presenta problemas de rendimiento en sus aplicaciones o funciones.

Realizar este proceso es crucial, ya que al efectuarlo, se eliminarán de manera permanente videos, contactos, fotos, aplicaciones descargadas, cuentas y contraseñas registradas y demás información; ya que la finalidad de esta operación es dejar al teléfono en su estado inicial.

Telefónica indica que restaurar de fabrica un celular tiene grandes beneficios; algunos de ellos son:

Mejora el rendimiento del equipo.

Elimina datos que ya no te sirven.

Optimiza el espacio de almacenamiento del teléfono.

Disminuye las ralentizaciones.

Descongestiona el sistema operativo del celular.

Elimina virus u otro malware que se haya instalado.

Resuelve problemas de software.

Por ello, los especialistas aconsejan reiniciar estos dispositivos al menos una vez al año.

Es importante que acudas con un especialista para que reinicies de fábrica tu dispositivo. Foto: Pixabay

¿Cómo formatear un celular de manera correcta?

Antes de formatear tu dispositivo, es esencial que prepares un duplicado de seguridad de toda la información importante que no quieras perder, como documentos, fotos, apps, etc. Dichas copias puedes almacenarlas en una cuenta de Google, iCloud, o en otro recurso de respaldo.

Asimismo, es esencial que cuentes con un correo (y su respectiva contraseña) que hayas inscrito en el celular, ya que con él podrás tener acceso al dispositivo.

A continuación, te damos el paso a paso para que ejecutes el restablecimiento de fábrica.

Android:

En Ajustes:

Entra a la Configuración de tu dispositivo y selecciona “Sistema del teléfono.”

Después, busca la opción “Restablecer teléfono” o “Restablecer ajustes de fábrica”.

Confirma la operación y espera, ya que puede tardar varios minutos.

Finalmente, el celular se reiniciará y quedará como nuevo.

Con los botones:

Apaga el móvil.

Por algunos segundos, mantén presionados al mismo tiempo los botones de encendido y bajar volumen.

A partir de este momento, con el botón de bajar volumen, muévete hacia abajo; con el de subir volumen desplázate hacia arriba; y selecciona las opciones con el botón de encendido.

Selecciona la opción "Modo de Recuperación" (Recovery Mode), y posteriormente, escoge "Wipe data/factory reset" y confirma.

Por último, selecciona "Reboot system now".

El celular se reiniciará y cuando encienda, ingresa con una de tus cuentas.

iPhone:

Desde el teléfono:

Ve a "Configuración" y entra en “General”.

Presiona “Transferir o restablecer iPhone.”

Toca “Borrar contenido y configuración”, y después, ingresa tu código y contraseña de Apple en caso de ser necesario.

Confirma y selecciona si quieres conservar o eliminar la eSIM.

Desde computadora:

Conecta tu iPhone por cable a tu Mac o PC.

Abre Finder (Mac) o iTunes/Apple Devices (Windows).

Selecciona el iPhone, después oprime “General” y haz clic en “Restaurar iPhone”.

Si tienes “Buscar mi iPhone” configurado, desactívalo antes.

Finalmente, confirma el procedimiento.

¡Ojo! Algunos celulares suelen formatearse automáticamente como un mecanismo de defensa ante ciertos problemas detectados en su sistema, por lo que es importante que tengas a la mano una copia de tu contenido relevante y una cuenta que hayas usado en el dispositivo para poder usarlo nuevamente.

Reiniciar de fábrica un celular es un proceso que debes hacer con minuciosidad para evitar pérdidas o fallos, por lo que se recomienda que acudas con un especialista que te apoye con esta operación.

