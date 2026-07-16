El acceso a una vivienda con precios accesibles dentro de la Ciudad de México representa una de las dinámicas sociales más discutidas de la actualidad.

En las zonas céntricas y de alta demanda de la capital, los costos habituales de los arrendamientos se ubican con regularidad por encima de los 15 mil o los 30 mil pesos mensuales.

Por esta razón, el testimonio audiovisual de una artista mexicana, quien afirma pagar una cantidad considerablemente menor a los estándares del mercado actual, capta de forma masiva la atención de la audiencia en internet.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

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El hallazgo de una propiedad con valor histórico en internet

De acuerdo con lo expuesto de manera directa en el video viral publicado por el creador de contenido Armando Said en su cuenta de la aplicación china TikTok, el metraje registra un recorrido por el espacio residencial de la creadora Malva Vela.

El material audiovisual acumula más de 1.9 millones de reproducciones y expone la sorpresa del entrevistador al interrogar a la inquilina sobre el precio mensual de su vivienda. "Pues mira, pago seis mil", responde la artista ante el cuestionamiento, desatando una respuesta de asombro por parte del realizador, quien califica la situación como una auténtica ganga para el sector geográfico en el que se localiza.

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La grabación detalla que la propiedad forma parte de una antigua edificación multifamiliar que fue modificada para albergar viviendas individuales de dimensiones reducidas. Según la explicación brindada por la propia protagonista durante la grabación del recorrido, la estructura original conserva diversos elementos arquitectónicos que datan formalmente del año 1912.

La artista detalla la organización comunitaria del inmueble al señalar que el espacio se compone de pequeños estudios donde habitan tres mujeres en la planta alta y un residente varón en el nivel inferior del edificio.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

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Singularidades arquitectónicas y la reacción de la comunidad digital

El interior del departamento destaca visualmente debido a la presencia de múltiples objetos peculiares y techos elevados que acaparan los comentarios de los usuarios.

En los fragmentos del video, la residente muestra un piano antiguo desafinado y un caballo decorativo de madera de gran tamaño al que llama "Simón". Adicionalmente, Malva Vela resalta la existencia de una terraza decorada con columnas antiguas como uno de sus rincones predilectos de la vivienda, argumentando su preferencia por habitar de forma individual en un espacio compacto (al que denomina cariñosamente como la casa de Ratatouille) en lugar de recurrir a la cohabitación con compañeros de departamento en inmuebles más costosos.

La publicación original desata interacciones diversas entre la comunidad de internautas, quienes manifiestan dudas recurrentes sobre la divisa exacta de la transacción, teorizando en los comentarios si el monto corresponde a pesos mexicanos o a dólares americanos. A pesar de las especulaciones generadas por la estética del lugar, la protagonista concluye de forma humorística el metraje invitando a los espectadores a buscar ofertas similares en plataformas de comercio electrónico.

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