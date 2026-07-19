La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) decomisaron y destruyeron cervezas que estaba guardadas en una camioneta que pretendía ingresar al Paseo de la Reforma en el marco del partido de la final de fútbol entre Argentina y España.

“Como parte del dispositivo de seguridad en el marco del partido de futbol entre las Selecciones Nacionales de España y Argentina, de la Copa Mundial 2026, en la calle Hamburgo, de la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, policías de la SSC detectaron una camioneta color rojo que pretendía ingresar con cervezas y hielo, las cuales fueron destruidas”, indicó.

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La SSC recordó a la ciudadanía que no se permite el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, ni en el corredor de Paseo de la Reforma, ni en la Glorieta del Ángel de la Independencia, ni en el Fan Fest del Zócalo y los festivales futboleros.

Esta tarde se han convocado, en redes sociales, una reunión en el Ángel de la Independencia para despedir el Mundial 2026.

LL