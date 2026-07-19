Tras un intenso primer tiempo, el mundo entero se prepara para el vivir el primer show de medio tiempo en la historia de la Copa Mundial.

Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber tomarán la cancha del MetLife Stadium en Nueva York que lo mismo ha generado emoción que debate.

Espectáculos 02:16 PM Coldplay cierra un show histórico Para cerrar con broche de oro, Coldplay apareció junto al coro de niños PS22 para mandar un mensaje de amor y unidad. Con un fondo que tenía al mundo y la palabra Love, los músicos y los pequeños se unieron a Bieber, Shakira, BTS y Gustavo Dudamel en un show que hizo historia y que dejó claro que el futbol une culturas, países, idiomas y rompe fronteras

Espectáculos 02:12 PM Shakira pone a bailar a la final con "Dai Dai" Con un increíble performance, decenas de bailarines y una gran coreografía, Shakira pareció a mitad de la cancha para interpretar "Dai Dai", tema oficial del torneo 2026. Asimismo cumplió la promesa de llevar a los Triplets Ghetto Kids con ella.

Shakira canta "Dai dai" en la final de la Copa del Mundo 2026. Foto: AP / Matt Slocum

Espectáculos 02:10 PM Justin Bieber regresa a los escenarios internacionales Bieber apareció para poner pausa a un medio tiempo que ya destilaba energía. Con guitarra en mano y solo su voz, conmovió al interpretar Everything Hallelujah. Tras su participación, el canadiense fue ovacionado y regresó a los escenarios tras su participación en el Coachella.

Justin Bieber interpreta "Everything Hallelujah" en la final del Mundial 2026. Foto: AFP / Buda Mendes

Espectáculos 02:07 PM Los Muppets se unen a Dudamel y BTS "Dynamite" encendió la cancha del estadio. La agrupación surcoreana BTS hizo historia y puso a cantar a todos los asistentes de la final del Mundial 2026. La banda apreció justo después de que Santiago Dydamel y algunos integrantes de los Muppets hicieran un cover de Sevenation Army de The White Stripes.

BTS, el grupo de K-Pop, interpretó "Dynamite" en la final del Mundial 2026. Foto: AP /Yuki Iwamura

Espectáculos 02:04 PM Madonna llega al escenario junto a Ronaldo y Ronaldinho La llamada "Reina del pop" arrancó el primer show de Medio tiempo de un mundial. Junto a Ronaldinho y Ronaldo, la cantante interpretó "Music" y puso a bailar a todo el estadio

Madonna, Ronaldinho y Ronaldo en la clausura del Mundial 2026. Foto: EFE / Will Oliver

La cantante y compositora María Becerra interpreta el Himno Nacional de Argentina en la clausura del Mundial 2026. Foto: EFE / Christopher Neundorf

Espectáculos 01:01 PM Marcía Becerra María Becerra usó un vestido alusivo a los símbolos de la bandera Argentina, con las tres franjas dos celestes y una blanca, así como el Sol de Mayo.



Spanish Brass tocó la "Marcha Real", Himno Nacional de España. Foto: EFE / Sarah Venesel

Espectáculos 12:59 PM Spanish Brass ejecuta la "Marcha Real" Spaniss Brass, quinteto español de metales, interpreta la "Marcha Real" española, frente alrededor de 82 mil 500 espectadores.

Tom Cruise y las palabras que recitó durante la final de Argentina vs España. Foto: EFE / Sarah Yenesel

Espectáculos 12:54 PM Tom Cruise y su discurso en la final del Mundial 2026 "48 naciones que emprendieron un trayecto, cruzaron fronteras y culturas y, juntas, serán recordadas por este deporte del todo el mundo, en tres países, en lo largo y ancho del globo, hemos visto la grandeza, hemos compartido momentos de alegría, de esperanza, momentos que nunca olvidaremos, el fútbol es un idioma que se habla sin palabras, que convierte a desconocidos en amigos, que nos recuerda lo que tenemos en común, hoy sólo quedan dos selecciones, España y Argentina; esta historia es de cada uno de nosotros, de todos los aficionados, de todos los voluntarios, de todos los sueños que se han llevado al terreno de sueño, démos homenaje a un torneo que ha unido al mundo", dijo Tom Cruise, anfitrión de la clausura de la Copa Mundial 2026.



NIcole Scherzinger, Robbie Williams y Laura Pausini interpretan "Desire" en el Mundial 2026. Foto: EFE / Sarah Yenesel

Espectáculos 12:49 PM Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger interpretan "Desire", compuesta por el cantante inglés y sus colaboradores; Karl Brazil, Owen Parker y Erik Jan Grob, la cual fue presentara, por primera vez, en la final del Mundial de Clubes en ese mismo estadio, pero hace un año, el 13 de julio del 2025.



Espectáculos 12:46 PM Comienza el partido Argentina vs España Jennifer Hudson fue la encargada de interpretar el Himno Nacional de Estados Unidos, sede elegida para la clausura del Mundial 2026, en el Estadio de Nueva Jersey.

Spanish Brass, quinteto de metal español, arriba al Estadio de Nueva Jersey, para interpretar el Himno Nacional de España. Foto: Instagram, vía @spanishbrass

Espectáculos 12:24 PM ¿Quién interpretará el Himno Nacional de España? El Himno Nacional de España no tiene letra, debido a que ningún cantante lo interpretará, en cambio, la pieza, también conocida como "Marcha Real", será ejecutada por por Spanish Brass, quinteto de metal, perteneciente a la Joven Orquesta Nacional de España, en sus orígenes, en 1989.

María Becerra interpretará el Himno Nacional de Argentina en la final de la Copa Mundial 2026. Foto: Instagram, vía @mariabecerra

Espectáculos 12:18 PM María Becerra, representante de la selección albiceleste María Becerra, la cantante argentina de 26 años, arribó a la ciudad de Nueva Jersey, desde muy temprano, para ensayar en las instalaciones del estadio, en donde la selección de su país se batirá la Copa Mundial contra España; ella se encargará de interpretar el Himno Nacional de Argentina.

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Espectáculos 11:50 AM Post Malone y su popurrí en la final de España vs Argentina Post Malone interpreta algunos de sus temas más exitosos, en su actuación en la final de España vs Argetina, canciones como "Wow", "Sunflower" y el adelanto de su nuevo sencillo, en donde reza la frase: " I'm breaking bands up, I'm Yoko Ono".

Post Malone en la final de la Copa Mundial 2026; Argentina contra España. Foto: AP / Stephanie Scarbrough

Post Malone interpreta "Wow" y "Sunflower" en el show de clausura del Mundial 2026. Foto: EFE / Will Oliver

IShowSpeed en la final del Mundial 2026. Foto: EFE / Will Oliver

IShowSpeed en la final del Mundial 2026. Foto: EFE / Will Oliver

Espectáculos 11:45 AM Comienza la clausura del Mundial 2026 Comienza la clausura del Mundial 2026, en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, y IShowSpeed, youtuber, fue el primer artista en rpesentarse, interpretando el tema mundialista ""World Cup (Champions)".



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