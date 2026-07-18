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Un juez de control dictó prisión preventiva contra los cinco policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), adscritos al Sector Oasis, que fueron detenidos el pasado miercoles acusados de los delitos de robo y tentativa de homicidio calificado.
Durante la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, el juzgador calificó como legal la detención de Yessica "N", Nayeli "N", Esteban "N", Daniel "N" y Miriam "N".
Por su parte, la defensa de los elementos de la SSC pidió la duplicidad del plazo constitucional para que se defina si son vinculados o no a proceso, por lo que seguirán privados de la libertad.
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El pasado miércoles, los cinco policías fueron detenidos en seguimiento a dos carpetas de investigación por los delitos de robo calificado y tentativa de homicidio calificado, confirmó la SSC.
Las aprehensiones se realizaron por parte de personal de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC, en coordinación con agentes de la Fiscalía General de Justicia capitalina, en las instalaciones del Sector Oasis, en Iztapalapa, a donde pertenecen los cinco elementos señalados.
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vr/cr
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