Los ojos del mundo están puestos en la Final del Mundial 2026, donde España y Argentina definen al nuevo rey del orbe, pero también tomó la atención de la afición por el duelo entre Lionel Messi y Lamine Yamal.

La joya española es vista como el gran sucesor del astro argentino, pues ambos arrancaron su carrera en el FC Barcelona y las similitudes del español con Messi son bastantes, en cuanto a su forma de juego.

Este duelo cobró mayor relevancia por la viral foto de Messi bañando a Lamine Yamal cuando era un bebé. Para algunos, esta final es la manera correcta de cerrar el impresionante ciclo de Leo en el futbol y dar pie a la nueva era del futbolista español.

Lee también Lionel Messi rompe el silencio sobre la icónica foto con Lamine Yamal: Es una locura

Así fue el saludo de Messi y Yamal antes de la Final del Mundial 2026

Previo a saltar al campo de juego para la ceremonia de los himnos de cada país, los 26 jugadores de cada selección se concentraron en el túnel del estadio de Nueva Jersey/Nueva York, donde algunos se saludaban entre ellos y vivían los últimos momentos de relajamiento.

Quien se robó la cámara durante ese instante fue Messi. Mientras el argentino caminaba hasta enfrente de la fila por ser capitán, saludó a un gran número de futbolistas españoles, en especial a los que juegan en el FC Barcelona.

[Publicidad]

Lee también Ernesto Rivera logra sólida victoria en el GP de Bélgica en Fórmula 3

Ya casi llegando al principio de la fila, Leo se encontró con Lamine Yamal, ahí ambos intercambiaron un rápido saludo y un breve abrazo que cautivó a todos los aficionados.