Este lunes se tiene prevista una marcha y al menos cuatro concentraciones en distintos puntos de la capital del país, por lo que autoridades prevén afectaciones a la movilidad, principalmente en el Centro Histórico, la colonia Doctores y la alcaldía Benito Juárez.

La principal movilización será encabezada por integrantes de Maquineros Unidos, quienes partirán a las 10:00 horas del Monumento a la Revolución con destino a Palacio Nacional. Los manifestantes exigirán el cese de los operativos en establecimientos donde operan máquinas de videojuegos, la devolución de máquinas tragamonedas aseguradas y el respeto a su derecho al trabajo.

A la misma hora, la Colectiva Las Tonantzin se concentrará frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, en la colonia Doctores, para exigir justicia por una menor de edad que presuntamente fue víctima de abuso físico por parte de una enfermera del Hospital Juárez.

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Más tarde, a las 11:00 horas, la Agrupación Mexicana de Trabajadores del Marketing realizará una protesta en el Zócalo capitalino para denunciar actos de discriminación, malos tratos e inseguridad durante sus jornadas laborales, además de visibilizar las condiciones que enfrenta este sector.

También a las 11:00 horas, Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México se reunirán en las oficinas de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya, en la colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez, donde solicitarán que se les otorgue un dígito sindical que los identifique oficialmente como integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México.

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Finalmente, a las 16:00 horas, integrantes del Congreso Nacional Indígena y del Concejo Indígena de Gobierno se manifestarán frente a la Secretaría de Gobernación para exigir la liberación de Jesús Plácido Galindo, dirigente del CIPOG-EZ, detenido el pasado 17 de julio en Guerrero por fuerzas federales.

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Se recomienda a la ciudadanía anticipar sus traslados y considerar rutas alternas, debido a las posibles afectaciones viales que generen estas movilizaciones.

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