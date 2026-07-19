Con un domingo lleno de actividad mexicana en el Gran Premio de Bélgica, Ernesto Rivera fue la gran figura tricolor, ya que el joven de la escudería Campos Racing fue el ganador de la Feature Race en el circuito de Spa-Francorchamps.

El integrante de Red Bull Junior Team se encargó de poner el nombre de México en lo más alto, dentro de la categoría que está dos niveles por debajo de la Fórmula 1.

Rivera comenzó la carrera en el mítico circuito belga desde la cuarta posición, luego de una gran clasificación. El de la Ciudad de México fue paciente ante lo que sucedía en la parte delantera den la parrilla, que desde un principio tuvo gran movimiento.

Lee también Isaac del Toro sube al podio en la Etapa 15 del Tour de Francia; ocupa el tercer lugar en la clasificación general

Ernesto Rivera storms to Spa victory ⚡️🥇



The moves that propelled the Mexican to a first Feature Race triumph 🕺🏻#F3 #BelgianGP pic.twitter.com/COL4ijDGi1 — Formula 3 (@Formula3) July 19, 2026

Freddie Slater, poleman del día, perdió rápidamente el lugar de privilegio por una mala salida que aprovecharon Hiyu Yamakoshi y Tuuka Taponen, quienes a lo largo de la carrera intercambiaban el primer puesto.

Mientras la batalla en el podio crecía en intensidad, la estrategia del mexicano fue estar con calma, pero cuidándose de quienes lo perseguían por ese cuarto puesto. La remontada comenzó cuando Ernesto pasó por delante de Taponen y poco a poco ganó más ritmo que lo acercó a los primeros dos de la parrilla.

[Publicidad]

Lee también Isaac del Toro sube al podio en la Etapa 15 del Tour de Francia; ocupa el tercer lugar en la clasificación general

El siguiente en ser rebasado fue Yamakoshi y de esta forma, Rivera se puso por detrás den inglés Slater, quien recuperó el primer puesto. El ritmo del tricolor aumentaba vuelta con vuelta, y como todo un cazador, esperó el momento indicado para sobrepasar al británico.

A solamente cuatro vueltas del final, el integrante de Red Bull sobrepasó a Freddie, alargó su ventaja y se alejó del rango de DRS para firmar una estupenda victoria en Bélgica.

[Publicidad]

De esta forma, Ernesto Rivera llega a dos triunfos en la categoría (uno en carrera sprint y otro en la carrera principal) y también se convirtió en el primer mexicano en ganar una fecha dentro de esta categoría.