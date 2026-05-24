Las utilidades del sector asegurador fueron de 23 mil 800 millones de pesos entre enero y marzo, lo que representó una baja de 10.5% con relación al mismo periodo de 2025.

Se trata del peor arranque de año desde 2021, después del golpe que significó la pandemia de Covid-19, de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).

El desempeño fue debido a una fuerte caída de 63.5% en las utilidades del producto de gastos médicos frente al mismo periodo del año previo, explicó el regulador.

El resultado refleja el impacto por la eliminación de la deducibilidad del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que enfrentan las aseguradoras, situación que también se ha reflejado en el aumento en los precios de sus productos, aunado a la inflación médica y fuertes incrementos en refacciones para autos.

La CNSF detalla una utilidad en seguros y enfermedades de 2 mil 195 millones de pesos durante el primer trimestre, un desplome de 50.5% con relación al mismo periodo del año previo, su peor desempeño desde 2017.

El pasado 6 de mayo, la directora general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Norma Alicia Rosas, reconoció que el impacto por el cambio fiscal sobre el sector será visible durante todo 2026, escenario en el que las aseguradoras seguirán buscando alternativas para no reflejarlo directamente en sus clientes.

“Se va a ir viendo a lo largo del año. No es algo que se pueda decir ‘ya se reflejó’, pues conforme se van renovando algunas carteras, algunas pólizas, cada una de las compañías irá viendo cómo le afecta. Creo que se va a ir viendo o lo va a ir recogiendo la siniestralidad a lo largo de todo 2026”, dijo durante una entrevista con EL UNIVERSAL.

Los datos del sector muestran que la siniestralidad del sector alcanzó los 129 mil 300 millones de pesos entre enero y marzo, un crecimiento de 2% contra el año pasado, mientras que la colocación creció apenas 0.1%, reflejando desaceleración en vida y daños sin autos respecto al fuerte desempeño observado en 2025, revela la CNSF.

“El crecimiento en autos y accidentes y enfermedades en 2026 no compensó dicha moderación”, detalló la CNSF.

La nueva normalidad

El director de beneficios para empleados en la firma especializada Grupo Interesse, Carlos Meza, dijo que el impacto fiscal de no acreditar el IVA genera un efecto escalón en el sector, ya que una vez que ese 16% se absorbió en las renovaciones pasadas, se convierte en la nueva normalidad.

Sin embargo, explicó que el escenario para las aseguradoras este año seguirá siendo sumamente retador, en primer lugar, por el peso de los incrementos absolutos, ya que aplicar la inflación médica proyectada en México de 14.5%, sobre una base que ya creció abruptamente 16%, deriva en aumentos en pesos absolutos considerablemente más altos, lo que seguirá generando fricciones comerciales con clientes corporativos al momento de justificar el gasto.

También señaló la recuperación diferida de márgenes, debido a que muchas aseguradoras optaron por no trasladar de inmediato el impacto total del IVA para evitar cancelaciones masivas, por lo que durante 2026 continuarán impulsando ajustes técnicos orientados a recuperar la rentabilidad que temporalmente sacrificaron.

“La caída en la rentabilidad de los productos más costosos, particularmente aquellos vinculados a redes hospitalarias premium, continuará reflejándose con fuerza en el sector. El problema está directamente relacionado con la naturaleza de las reclamaciones, en el que las enfermedades cardiovasculares y cáncer siguen siendo los principales detonantes de gasto médico”, comentó.

Recordó que, en este tipo de siniestros de alta severidad, las facturas hospitalarias alcanzan montos millonarios, y la imposibilidad de recuperar el IVA sobre esos costos impacta de manera inmediata en el flujo de caja de las aseguradoras.

“A ello se suma la presión creciente de tratamientos innovadores y de alto costo, como los medicamentos biológicos y la expansión en la demanda de fármacos GLP-1, factores que seguirán estrechando los márgenes de las pólizas tradicionales de red abierta”, resaltó.

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