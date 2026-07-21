TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Dirigentes y bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), viajarán y se instalarán en Ciudad de México durante todo el próximo mes diciembre, para abrazar, escuchar y decirles a las madres buscadoras que en el sureste del país, comparten su empeño de verdad y justicia, anunció el subcomandante "Moisés".

El EZLN considera que es necesario reencontrarse con compañeros de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y de la Declaración por la Vida. "Se tiene que expresar personalmente nuestra admiración, cariño y respeto a los colectivos de buscadoras", argumentó.

Los siguientes encuentros de resistencias, rebeldías y de artes se realizarán en diciembre en la capital del país, aunque es necesario "conocernos e intercambiar historias y experiencias con los grupos, colectivos, organizaciones, movimientos, pueblos, barrios, naciones y tribus originarias de México”.

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"Moisés" manifestó que el mundo en general y México en particular necesitan reconocer que hay oposiciones, resistencias y rebeldías que no responden a las lógicas de liberales y conservadores, de izquierdas y derechas, "o cosas igual de absurdas y tramposas para escapar de críticas y cuestionamientos". Así que es necesario que las resistencias y rebeldías estén presentes.

En Ciudad de México se celebrará el 1 de enero de 2027, el 33 aniversario del inicio del alzamiento contra el olvido, realizado el primero de enero de 1994.

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El zapatista anuncio esa fecha durante su participación en las actividades del primer día del Semillero Guerra contra la Humanidad. (Las poblaciones y la naturaleza bajo asedio), que se realiza en San Cristóbal de Las Casas, a partir de este lunes al 25 de julio.

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Necesitamos, enfatizó, conocernos y reconocernos en nuestras diferencias y distancias y encontrar las coincidencias en intereses comunes, conocernos para respetarnos.

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Anunciamos que iremos a Ciudad de México. Ahí "haremos base" para encontrarnos con todas esas personas y así armar juntos futuras reuniones y actividades.

Decidieron, comentó, aceptar la invitación de la comunidad indígena otomí residente en Ciudad de México para hospedarse en las instalaciones sede durante el tiempo que estarán ahí, en la casa de los pueblos y comunidades indígenas Samir Flores Soberanes.

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En el encuentro de este lunes en San Cristóbal de las Casas, el capitán "Marcos", del EZLN, dijo que una pequeña lancha denominada Lacandona viajó a Cuba, como parte de la embarcación y de la tripulación del velero Astral, que el domingo arribó a esa isla con ayuda humanitaria de grupos solidarios de Europa.

El jefe rebelde dijo que en estas fechas, una organización fraterna en la lucha por la vida, la española, Open Armas, Brazos Abiertos, desembarcó en Cuba para dar apoyo a mi la población.

Los integrantes de esa organización no llevan consignas, demandas, tampoco exigencias, condicionamientos ni posiciones, sino un equipo de energía solar y medicamentos para un hospital.

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"Marcos" compartió sus aseveraciones y reflexiones durante la apertura de las actividades del Semillero Guerra contra la Humanidad. (Las poblaciones y la naturaleza bajo asedio), que se realiza en San Cristóbal de Las Casas.

Expresó que la convocatoria parte de un crimen, el crimen, el crimen hecho sistema. Un crimen tan transparente que la luz no lo atraviesa, sino que lo trastoca en espejo, en un prisma que se desgaja en colores amables, queribles, deseables.

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Esto reúne trillones de likes de sus víctimas propiciatorias y aun así está insatisfecho. Así que nos convoca un crimen señaló el capitán al iniciar los trabajos

LL