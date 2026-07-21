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Culiacán, Sin. - A casi un mes de que la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, María Teresa Guerra Ochoa solicitó licencia definitiva para dejar su curul, se tomó protesta a su suplente, Mirna Luz Lora Aguilar, la cual ocupaba un lugar preferente en la lista regional de representación proporcional de Morena.
En virtud que la diputada suplente de Guerra Ochoa, quien participa como aspirante a la coordinación estatal de la defensa de la Cuarta Transformación, Mara Arechiga Torres, falleció en julio del 2024, el poder legislativo, en fundamento en el párrafo segundo del artículo 30 de la Constitución, cubrió la vacante.
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Durante la sesión ordinaria de este martes, una vez que Lora Aguilar ingresó al salón de sesiones acompañada por una comisión de cortesía designada por el pleno, el presidente de la mesa directiva le tomo la protesta de ley para que asuma formalmente el cargo de diputada local propietaria.
Una vez cubierto el protocolo de la toma de protesta, se le dio la bienvenida al Congreso del Estado y se le invitó a ocupar su curul para incorporarse a los trabajos parlamentarios que se desarrollan.
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dmrr/cr
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