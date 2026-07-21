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Dos unidades del Metrobús chocaron sobre a la altura de la estación Nuevo León de la Línea 2, en Insurgentes Sur y Bajío, siniestro que dejó a 16 personas lesionadas, ninguna de gravedad.
El Metrobús informó que el autobús 345 impactó por alcance la parte trasera de la unidad 2392.
Tras el choque, ambos operadores notificaron de inmediato al Centro de Control de Metrobús, en donde se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia para atender a las personas lesionadas.
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Las 16 personas afectadas fueron valoradas por personal médico y ninguna presenta lesiones de gravedad.
Metrobús informó que ambas unidades permanecen en el sitio del incidente, mientras personal del organismo, de la aseguradora y de las empresas operadoras brinda seguimiento a la atención de los usuarios y a los pases médicos correspondientes.
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vr/cr
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