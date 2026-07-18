La líder buscadora Ceci Flores y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, regresó a excavar una fosa hallada en días anteriores en Sinaloa, luego de que acusara que la Fiscalía estatal no realizó su trabajo porque localizó nuevos huesos que, afirma, son humanos.

Por medio de un video en redes sociales, la activista señaló que el lugar ubicado en el municipio de Cubiri de Portelas, ya había sido procesado por las autoridades, sin embargo, mostró que seguían sacando huesos.

"Nos encontramos nuevamente en Cubiri de Portelas, en este lugar hace algunos días encontramos esta fosa, la Fiscalía se llevó un cuerpo pero dejó los otros cuerpos aquí. El anónimo nos refería que eran más de tres personas las que habían dejado en este lugar y solamente se llevaron uno, y el día de hoy acudimos nuevamente a la búsqueda. Venimos a ver si habían dejado los otros cuerpos porque la persona estaba diciendo que eran más y sí", expresó.

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Ceci Flores y otras madres buscadoras vuelven a excavar fosa hallada en Cubiri de Portelas, Sinaloa (18/07/2026). Foto: Captura de pantalla

En este nuevo rastreo, Ceci Flores informó que junto a otras madres buscadoras, localizó partes de al menos otras dos personas. En el video se observan huesos sacados de la fosa y a otra buscadora que, con guantes y una pala, remueve la tierra para sacar más restos a plena luz del día.

Las imágenes dan cuenta de lo que la líder buscadora identificó como partes de personas, un fémur y demás huesos ocultos pero visibles entre la tierra del lugar.

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"No estamos hablando de una sola persona, ¿qué hizo el trabajo de la Fiscalía?, se llevó un cuerpo y dejó los demás aquí sepultados. Es por eso que nosotras volvemos a los lugares de los hallazgos porque sabemos que no lo hacen con el amor que lo hacemos las madres porque tenemos necesidad", lamentó.

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Ceci Flores, activista y madre buscadora. Foto: Andrea Murcia/ Cuartoscuro

En su mensaje adjunto al video, la activista, quien desde 2015 mantiene la búsqueda de su hijo Alejandro Guadalupe Islas Flores, acusó que el trabajo que deberían hacer las autoridades lo tienen que hacer las madres "por amor a quien nos falta en casa". Culminó su mensaje diciendo que aún no sabe la cantidad de restos que habitaban en el lugar hasta que todos los sean retirados.

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Cabe destacar que el pasado 6 de julio, la madre buscadora acusó revictimización por parte de personal de la Comisión de Búsqueda de Sinaloa, luego del hallazgo en Cubiri de Portelas. También señaló que minimizaron su labor al decir, sin el debido sustento, que los restos localizados correspondían a un animal.

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