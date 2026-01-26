Fallece Alexis Ortega; actor de doblaje y voz de Spider-Man, a los 38 años

La industria del doblaje en México enfrenta una nueva pérdida. Murió Alexis Ortega, actor de doblaje y entretenimiento, a los 38 años de edad. La noticia se dio a conocer a través de redes sociales, donde seguidores y compañeros expresaron mensajes de despedida y reconocimiento a su trabajo, particularmente por haber sido la primera voz de Spider-Man para Tom Holland en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Alexis Ortega nació en 1987 y desarrolló una carrera constante tanto en el doblaje como en la actuación. De acuerdo con información documentada por la Internet Movie Database (IMDb), su debut en el doblaje ocurrió en 2014 con participaciones en series como CSI: En la escena del crimen y Revenge, donde comenzó a consolidar su perfil vocal en producciones internacionales.

Lamentamos informar el sensible fallecimiento del actor Alexis Ortega. Mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas del gremio. Descanse en paz y siempre lo recordaremos en sus increíbles interpretaciones 🕊️ pic.twitter.com/8z4DU2694a — ALDA Awards (@alda_awards) January 27, 2026

Una trayectoria marcada por personajes icónicos

Según registros de Behind The Voice Actors, base de datos especializada en actuación de voz, Alexis Ortega interpretó a Peter Parker en Spider-Man: De regreso a casa (2017), Capitán América: Civil War (2016) y Avengers: Infinity War (2018), además de participar en otros títulos del UCM y series animadas relacionadas con el universo Marvel.

Su voz también estuvo presente en producciones cinematográficas como Rogue One: Una historia de Star Wars (2016) y Grandes amigos (2015). En el terreno de la animación, prestó su voz a Tadashi Hamada en Grandes héroes y en Grandes héroes: La serie, así como en películas populares como Buscando a Dory y Cars 3, de acuerdo con fichas técnicas de Disney Character Voices International.

Además, participó en proyectos infantiles y juveniles como Goldie y Osito y Peppa, ampliando su alcance a distintas audiencias. Especialistas en doblaje señalan que su versatilidad vocal y su capacidad emocional lo posicionaron como una de las voces jóvenes más reconocibles de su generación.

Foto: Captura de pantalla en X

Presencia en televisión y despedida de los fans

Más allá del doblaje, Alexis Ortega incursionó en la actuación en pantalla. Según la plataforma Netflix Media Center, formó parte del elenco de Luis Miguel: La Serie (2018), donde interpretó a Jorge El Burro Van Rankin en su etapa juvenil, uno de los amigos cercanos del cantante. Esta participación amplió su reconocimiento entre el público general.

Tras confirmarse su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de clips, escenas y mensajes dedicados a los personajes que interpretó. Fans compartieron fragmentos de Spider-Man, Tadashi y otros roles, destacando la carga emocional que su voz aportó a cada proyecto. Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre las causas de su muerte.

QEPD Alexis Ortega, su interpretación como Tadashi fue una de mis favoritas en su carrera. como si fuera un hermano mayor protector. pic.twitter.com/SSu3JNEWaI — El Tweet de Julián (nuevo año) (@Uds314oficial) January 27, 2026

De acuerdo con especialistas en estudios de doblaje citados por la Voice Acting Academy, el impacto de una voz va más allá del personaje, ya que construye identidad, memoria y vínculo emocional con el espectador. En ese sentido, la obra de Alexis Ortega permanece como parte del patrimonio sonoro del entretenimiento contemporáneo.

