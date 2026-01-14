Este miércoles, se dio a conocer la muerte de Gloria Rocha, conocida como “La Madrina”, a la edad de 94 años. La actriz dio voz a Miss Piggy y a Oliva de “Popeye”.

Por medio de la plataforma X, el actor de doblaje Carlos Olízar anunció el fallecimiento de la actriz con una emotiva dedicatoria, destacando su dirección en el doblaje de Dragon Ball.

“Se nos fue la querida Gloria Rocha “La Madrina” quien armó el cast que amamos en Dragon Ball. Gracias a ella entré al mundo del doblaje y fue la primera que me dio la oportunidad de actuar profesionalmente en esta especialidad. No importa lo que suceda, sonreiré el día de hoy”, expresó el actor.

Foto: X

¿Quién era Gloria Rocha?

Gloria Rocha Contreras, conocida "La Madrina", fue una actriz y directora de doblaje mexicana, hermana del también actor de doblaje Abel Rocha.

Inició su trayectoria profesional en Rivatón de América hacia finales de la década de 1950.

Más adelante se integró a CINSA, donde permaneció hasta el cierre de la compañía en 1983. Posteriormente continuó por un periodo en Telespeciales, S.A., y después colaboró con Producciones Salgado e Intertrack. Tras la desaparición de ambas empresas, se desempeñó exclusivamente como directora en el estudio Auditel hasta 2012.

Su labor más emblemática como directora fue la franquicia de Dragon Ball, en la que participó de 1994 a 2000, encargándose de seleccionar las voces de cada uno de los personajes. Además, dentro de su trayectoria también sobresalen sus trabajos de dirección en Sakura Card Captor, Sailor Moon y Slam Dunk.

