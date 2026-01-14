El pasado 13 de enero, la escritora Sabina Berman compartió la entrevista que sostuvo con el productor Eduardo Verástegui, luego de que no fuera emitida por Canal Once y Canal 14, debido a que "existen violaciones a los derechos de las audiencias", de acuerdo con el comunicado conjunto que publicaron las defensorías de ambos medios.

A través de la plataforma X, la columnista de EL UNIVERSAL compartió el enlace de la entrevista, la cual fue subida a su cuenta de YouTube, misma que creó con el fin de difundir la conversación.

Foto: X

YouTube elimina la entrevista tres veces, acusa Sabina Berman

Sin embargo, tras haberse subido al canal, la escritora acusó a la plataforma YouTube de haberle eliminado el video “en tres ocasiones”.

Lee también Sabina Berman desafía a la TV pública; lanza canal de YouTube para publicar entrevista a Verástegui

“Por tercera ocasión bajaron de YouTube la entrevista a @EVerastegui”, señaló.

Aunado a ello, acusó a los “autoritarios” de reclamar para que bajaran el video. “Es probable que los autoritarios hayan concertado reclamar a YouTube su censura cada que LargoAliento la sube…”.

Foto: X

¿Qué dijo Verástegui en la entrevista con Sabina Berman?

El activista señaló que no tiene intención de competir en las elecciones presidenciales del 2030, al considerar que hoy puede “servir a su pueblo desde cualquier trinchera”.

Lee también Lo que dice Verástegui en la entrevista con Berman; desde aborto y Salinas Pliego hasta su rol en 2030

En tanto, la escritora lo cuestionó sobre su relación con el empresario Ricardo Salinas Pliego, al señalar que ambos comparten posturas políticas similares.

Bajo ese contexto y con el nombre del magnate en la conversación, la periodista le pidió su postura respecto al conflicto fiscal del fundador de Grupo Salinas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Verástegui respondió de manera tajante: “Si tiene adeudos fiscales, debe cubrirlos, sea quien sea. Desconozco si los tenga, no soy su contador, pero es una regla que aplica para todos”.

También te interesará:

Solución sencilla para eliminar sarro de los chorros del inodoro y optimizar la descarga

¿Cómo cuidar el bienestar de tu mascota en la vejez: salud, alimentación y calidad de vida?

Yeison Jiménez y su último mensaje en Instagram antes de morir: “lo que Dios da, también puede quitar"

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr