Maribel Guardia se la está pasando muy bien en su natal Costa Rica, está acompañada de su esposo Marco Chacón, la cantante y actriz ha mostrado algunos de los paradisiacos lugares de aquel país, pero lo que más ha dado de qué hablar son unas fotografías en bikini amarillo, en las que luce un abdomen de acero envidiable.

A sus 67 años, Maribel luce un cuerpazo, producto de la vida saludable que siempre ha procurado tener, en varias entrevistas, así como en sus redes, ha contado que además de la disciplina que mantiene desde hace años, su genética la ha favorecido.

Instagram maribelguardia

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No cualquiera puede presumir que le queda el pantalón de su juventud, Maribel sí, y entre los secretos que ha compartido está el consumo de una taza de agua con limón y una pizca de bicarbonato en ayunas para favorecer la digestión.

Foto: maribelguardia

Otro de los tips para mantener su peso es que consume linaza hidratada en agua, fibra, probióticos y colágeno por las mañanas para mantener su salud intestinal y evitar el abdomen inflamado.

Maribel asegura que no se priva de chocolates, pizza o hamburguesas, pero los consume estrictamente un solo día a la semana (los domingos) y cuida mucho el tamaño de las porciones.

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Maribel Guardia ha pasado años complicados desde la muerte de su hijo Julián, ocurrida en 2023, actualmente no tiene relación con su único nieto José Julián, después del pleito legal que comenzó con Imelda Garza, viuda de su hijo.

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