Pachuca.- El obispo de la Diócesis de Tula, Juan Pedro Juárez Meléndez, dio a conocer que tras el conflicto registrado el fin de semana en la parroquia de la Asunción, en el municipio de Chilcuautla, Hidalgo, donde una confrontación entre feligreses y el sacerdote derivó en hechos de violencia al interior del templo, se inició un proceso de diálogo entre las partes involucradas.

El obispo destacó que desde que se tuvo conocimiento de lo ocurrido se puso en marcha un acercamiento con los involucrados, a fin de evitar una mayor división dentro de la comunidad parroquial y preservar la paz social.

Durante el fin de semana, al interior de la parroquia se registró un acto de violencia en el que se vio involucrado el párroco del lugar, Juan José Muciño. De acuerdo con los reportes, un grupo de feligreses agredió física y verbalmente al sacerdote, presuntamente por diferencias relacionadas con el control administrativo de la parroquia.

Tras los hechos, fue necesaria la intervención de la Diócesis de Tula, la cual reiteró la importancia de privilegiar el diálogo y la reconciliación como mecanismos para resolver el conflicto. Asimismo, exhortó a los fieles católicos a mantener la armonía y evitar nuevas confrontaciones.

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Como parte de las medidas adoptadas, se determinó designar temporalmente a un sacerdote como administrador de la parroquia para garantizar la continuidad de los servicios religiosos. Además, el obispo informó que posteriormente será nombrado un nuevo párroco.

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La Diócesis también instruyó a los agentes de pastoral y a los integrantes de la comunidad parroquial a mantener una actitud de respeto, prudencia y diálogo con el propósito de evitar que el conflicto se agrave.

El incidente registrado el fin de semana entre un grupo de feligreses y el párroco escaló hasta hacer necesaria la intervención de la autoridad eclesiástica. Con estas acciones se busca poner fin a las diferencias entre los grupos involucrados y restablecer la paz en la comunidad parroquial.