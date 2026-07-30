Cuautla, Mor. - Una base de operaciones mixta, integrada por 396 elementos de la Marina, Ejército, Guardia Nacional, Policía federal, estatal y municipal iniciaron esta tarde recorridos en 14 colonias de Cuautla, para "ayudar a generar un proceso de paz como lo mencionó la presidenta de la República en su visita", dijo José Luis Rodríguez Díaz de León, subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil federal.

El operativo de seguridad comenzó en las colonias con mayor incidencia criminal, donde las autoridades realizarán recorridos de proximidad, instalarán puntos de revisión y abrirán canales de diálogo con los habitantes para que sepan que se encuentran en su territorio, dijo el subsecretario.

El sábado, durante su gira de trabajo por Cuautla, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el "Plan Cuautla" y anunció la construcción de al menos diez nuevas preparatorias públicas en el municipio; ampliación del acceso al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, así como recorridos casa por casa para identificar e incorporar a más adolescentes al sistema educativo.

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Despliegan 396 policías y militares en Cuautla, Morelos; inicia el Plan Cuautla por la seguridad. Foto: Justino Miranda

El "Plan Cuautla" considera reforzar la presencia de la Guardia Nacional y mantener un trabajo cercano con comerciantes y habitantes para atender de manera directa sus necesidades.

“Di la instrucción de que viniera un equipo grande del Gobierno de México a coordinarse con el Gobierno del Estado para atender a los habitantes de Cuautla y garantizar la paz y la seguridad”, afirmó la presidenta.

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Hoy el subsecretario de Política Criminal, José Luis Rodríguez Díaz de León, explicó que este operativo corresponde a un proceso de atención para cualquier conducta delictiva.

"El principal objetivo es seguir generando un proceso de disminución de los homicidios, eliminar, por supuesto, los procesos de carácter extorsivo, que tienen a Cuautla en esos indicadores y que ese es el principal objetivo tanto de la presidenta de la república como de la gobernadora del estado: generar condiciones de seguridad y eliminar la extorsión en Cuautla", sostuvo.

dmrr