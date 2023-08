Cuando Luis Miguel visitó EL UNIVERSAL hace 40 años pedía que le dieran coscorrones

Luis Miguel tenía 13 años cuando visitó las instalaciones de EL UNIVERSAL, era octubre de 1983, el cantante lucía una larga melena que se acomodaba todo el tiempo, risueño y ya famoso dentro y fuera de México, contó divertido y a manera de confesión, que para mantener los pies en la tierra pedía que le dieran de coscorrones; hace 30 años el entonces joven cantante planeaba presentarse en el Teatro de la Ciudad, estaba en plena promoción de las canciones "Bandido Cu­pido" y "Decídete".

Cuatro décadas después, "El sol" saldrá otra vez tras cinco años de ausencia, y lo hará en Argentina, donde hoy ofrecerá el primero de 10 conciertos, para después seguir con su "Luis Miguel Tour 2023" por Chile, Estados Unidos y México. El intérprete de populares canciones como "La incondicional", "Hasta que me olvides", "Ahora te puedes marchar", "La chica del bikini azul", "Cuando calienta el sol" y "Suave" ha sido reconocido por tener la gira más larga y taquillera que un artista latino ha realizado, "Luis Miguel Tour", iniciada en el 2010, que duró tres años y presentó 223 espectáculos en todo el mundo.

Hace 40 años, Luis Miguel no imaginaba que se convertiría en un artista aclamado mundialmente, estaba convencido de que le gustaba la música y cantar, además de estar en contacto con sus fans, en la charla con este diario reconoció que no era bueno para la escuela pues lo habían expulsado en dos ocasiones por mal portado, sin embargo, estudiaba con maestros particulares el primer año de secundaria en inglés.

Luis Miguel en la redacción de EL UNIVERSAL en 1983. Fototeca EL UNIVERSAL.

En ese entonces, Luismi compartió que estaba ilusionado porque su mamá, Marcela Basteri estaba embarazada, él deseaba que fuera una hermanita, pues ya hasta tenía pensado los posibles nombres: Bár­bara, Deborah o Casi­mira; el artista de 53 años no tuvo una hermana, sino dos hermanos, Sergio y Alejandro.

La charla de EL UNIVERSAL con Luis Miguel en 1983

"¡Padrísimo!.. ¡Padrísimo!" Luis Miguel, inquieto, siempre travieso, se emo­ciona cuando Rosa María Esquivel, la publirrelacionista de EMI-CAPITOL anuncia la presentación del tercer LP, el próximo día 27 del actual en el Te­atro de la Ciudad. Quizá no alcanza a valorar el al­cance del acontecimiento, ya que es la primera vez que un cantante presenta su disco en este coliseo, a los medios informativos. Como avance, trajo a la redacción de EL UNIVER­SAL su disco sencillo con los temas: “Bandido Cu­pido” y "Decídete". Este último considerado como el futuro éxito del imberbe adolescente que ha cau­sado sensación en Latino­américa y demás países de habla hispana. En la charla, acompaña a Luis Miguel, además de Rossy, su representante Paco Ibáñez, quien tam­bién está como asesor del juvenil ídolo, pues su entusiasmo es dinamita. Y lo orienta en la plática.

“Paco se encarga tam­bién — dice sonriendo Luis Miguel— de bajarme los humos cuando empiezo a marearme. Para hacerlo, me da de coscorrones. Así me recuerda que debo an­dar con los pies en la tie­rra, como cualquier joven” .

Después de su viaje a España donde grabó el ter­cer álbum, Luis Miguel re­aparecerá el próximo sá­bado, en la Arena México. Desde ahora, la demanda de boletos empezó a funcionar, por lo que se es­pera un lleno absoluto en ese local.

El nuevo disco de Luis Miguel puede romper los récords de venta anterio­res; ya que de su primera grabación (“Uno más uno igual a dos enamorados”) se vendieron cerca de un millón de copias; del se­gundo (“Directo al cora­zón"), más de quinientas mil. Y del próximo (“Decí­dete” ) se espera una venta superior a ambas.

“Todos los números han sido seleccionados para mi voz y mi estilo —dice Luis Miguel— , por mi productor Honorio Herrero. Además, lo hicimos muy cuidado­samente”.

Constantemente se arre­gla la melena que, rebelde, le cubre la cara.

Luis Miguel habló de su vida artística y personal en las instalaciones de EL UNIVERSAL. Fototeca EL UNIVERSAL.

— ¿Y tus estudios?

"Bueno, no soy un alumno brillante. Dos veces me expulsaron de la es­cuela por guerroso. No te voy a decir que me gustan todas las materias, pero sí estoy consciente de que para ser un buen cantante, debo ser una persona pre­parada, culta y responsa­ble”.

Actualmente, con maes­tros particulares, estudia el primer año de secun­daria en inglés, porque los proyectos para este niño joven son conquistar el amplio mercado anglosajón. Al finalizar su contrato con EMI-Mexicana, lo renovará dentro de dos años con EMI International, en Londres y su proyección será mundial. Por lo pronto, después del lan­zamiento de su disco, el próximo 27 del actual, se hará también en Italia, Francia, Inglaterra, Japón, Filipinas, Rusia, España y Estados Unidos.

Y el 31 del actual debe de estar en Brasil para grabar en portugués. EnBrasil ha sido el primer cantante mexi­cano que recibe un Disco de Oro. Y en Argentina le otorgaron otro de Platino.

“¿Sabes cuál es ahora mi mayor ilusión? ¡Tener una hermanita!.. Mamá ya en­cargó. Tiene tres meses. Si es niña, le pondremos Bár­bara, o Deborah, o Casi­mira... Bueno, mejor Si­mona, Pantaleona... Mejor lo vamos a pensar”.

A Luis Miguel le ilusionaba tener una hermana, así lo confesó durante su visita a EL UNIVERSAL en 1983. Fototeca EL UNIVERSAL.

"Ya nunca más", la pri­mera película de Luis Mi­guel, se estrenará primero en España y en Argentina, en diciembre. Y en México, será en enero próximo. Luego, leemos algunos cables:

“La juventud peruana enloquecida con el gran mexicano Luis Miguel”. Luis Miguel es un ba­lazo y amenaza convertirse en una balacera. Piensen qué regalo mandan para festejar este exitazo. Ar­gentina". "Luis Miguel es real­mente un Sol. Ecuador". "Tenemos una superestrella en nuestras ma­nos. Francia".

Luis Miguel exclama: "¡Paco!..¡Por favor, dame un coscorrón!".