Captan momento en que una mujer le grita "abusador sexual" a Enrique Guzmán

Enrique Guzmán vuelve a ser el foco de atención, luego de que en una entrevista con Maxine Woodside, sugiriera que tanto él como Silvia Pinal llegaron a pensar que Apolo, su nieto, no tenía las características físicas de la familia, situación por la que fue abordado por la prensa, que captó el momento en que una mujer le gritó que era un "abusador sexual", ¿cómo reaccionó el cantante?

La semana pasada, el cantante de "Tu cabeza en mi hombro" estuvo como invitado en el programa "Todo para la mujer"; en él, habló acerca de Apolo, el hijo de Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna, asegurando que a doña Silvia Pinal le habían extrañado algunas cualidades físicas del menor, sugiriendo que su cabello era demasiado rizado, y su piel más morena, que la de cualquiera de sus nietas y nietos.

Guzmán utilizó las palabras "prietito" y "negrito" para expresarse, situación que no fue bien vista por la opinión pública y mucho menos por Laguna, que se dijo muy molesta por la forma en que se está exponiendo a su hijo.

Lee también: Mijares rompe el silencio sobre bullying hacia su hija, Lucero: "como padre te duele"

A raíz de este suceso, varios medios de comunicación abordaron a don Enrique en su arribo al aeropuerto de la CDMX, sin embargo, el cantante no quiso hablar del tema, al argumentar que un juez le ha prohibido hacer mención del menor; los cuestionamientos de la prensa no se detuvieron ahí, pues le preguntaron el motivo por el que sí habló del tema con Maxine.

"Por órdenes directas del señor juez, no puedo hablar con ustedes de eso", dijo al micrófono de "Venga la alegría".

Fue así que el rockanrolero expresó que estaba muy molesto con la forma en que era interrogado, por lo que pidió a la prensa presente que ya no se refiriera a él en el tono y en el modo en que lo hacían.

"Ya no me molesten, por favor, no me gusta su forma de interesarse en mí, no me interesa hablar con ustedes, ya no quiero decir nada, no tengo ganas de dar declaraciones, no puedo hacer declaraciones del niño, ¿quedó claro?".

Lee también: Rafa Amaya y el día que fue a la tienda vestido de su personaje en "El señor de los cielos"

Mientras el intérprete de 81 años caminaba rumbo al vehículo que lo llevaría fuera del aeropuerto, una fanática suya se acercó a él para extenderle su admiración.

Ella no fue la única persona que se dirigió a Guzmán, pues otra mujer -desde la distancia- arremetió contra él, llamándolo "abusador sexual".

Al escucharla, el cantante exclamó que, desde hacía rato, la señora se estaba refiriendo a él de ese modo, situación de la que se rió. Posteriormente, reiteró el disgusto que tiene con algunas y algunos reporteros.

"A ustedes ya no los soportó cuando me preguntan de estas cosas, normalmente no se le hacen groserías a la gente, y ustedes, con cada preguntan que me hacen, me agreden más, no me gusta hablar de esto", reafirmó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc